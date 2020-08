Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 31.07.2020

Agradecimiento

RODOLFO BRUZZONE

“Por este medio, quiero expresarle todo mi agradecimiento a la Policía de la provincia de Santa Fe, ya que el domingo 26/7 pasado, en el cementerio, los muchachos que estaban de guardia me ayudaron a recuperar la llave de mi auto, que había extraviado. Muchas gracias por haberla encontrado, por la atención, la comprensión y la compañía que me brindaron”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Dentro de una humanidad socializada, el Estado se deteriorará y la productividad del trabajo será tan grande, que de algún modo el trabajo se abolirá a sí mismo, garantizando así una cantidad casi ilimitada de tiempo de ocio para cada miembro de la sociedad. Además de sus predicciones, estos enunciados contienen, desde luego, el ideal de Marx, acerca de la mejor forma de sociedad, en el sentido no utópico sino más bien que reproducen las condiciones políticas y sociales de la misma ciudad-Estado ateniense, que fue el modelo pragmático de Platón y Aristóteles y por tanto, el cimiento en el que descansa nuestra tradición”.

Creciente inseguridad

UN CIUDADANO

“Estoy realmente preocupadísimo por la ola imparable de delitos que está ocurriendo. Mientras, veo a las autoridades en una total indiferencia y falta de acción. No sé cuál es la solución, no soy funcionario ni ministro de Seguridad, ni soy gobernador. Lo que sí digo es que evidentemente desde los gobiernos, desde los poderes, tienen la obligación de darnos una solución. La sociedad se organiza en función de las normas que impone el Estado para que podamos vivir tranquilos; pues bien: lamentablemente parece que los poderes públicos no se dan por enterados de que están en las funciones que están para regular las relaciones entre los miembros de la sociedad. Nos vamos a terminar matando entre nosotros si los poderes públicos no actúan. Vamos a terminar matando a gente para defendernos. Por favor, a los gobiernos, a los funcionarios, a los jueces, a los policías, a la Policía, al ministro de Seguridad: hagan algo, antes de que sea tarde. Cuando termine la pandemia esto va a ser insoportablemente violento”.

Brecha digital y falta de abrazos

UNA ANTIGUA LECTORA

“Esto de encerrarnos por las dudas a quienes no viajamos al exterior y estamos sanos traerá consecuencias en la psiquis, sobre todo a los que estamos cerca de los 60 y hemos cuidado siempre a otras personas. Hay mucho científico explicando con números y gráficos, no explican por qué en similares condiciones unos enferman y otros no. Y toman la edad como elemento prioritario: hay adultos de 70/80 años y más que tienen una salud óptima porque han cuidado su cuerpo desde siempre, y los han recluido compulsivamente. Es hora de que nos enseñen a convivir con este y otros virus, dejando de lado la extorsión que significa ‘quedate en casa’. Que se quede en casa el que quiera y pueda hacerlo porque su trabajo se lo permite. Somos sujetos de relación de cercanía, las redes contribuyen a mostrarnos mayor soledad existencial. Cuando se habla de brecha digital no se dice que los adultos mayores manejan muy poco la tecnología y necesitan el abrazo físico como los niños. Se ha llegado al punto en que quien contrajo Covid se siente culpable, cuando además estaba trabajando para prestar un servicio a la comunidad, como elaboración y distribución de alimentos -por citar un ejemplo- que contribuyen a sobrellevar esta situación. Debemos avanzar como sociedad en la recuperación de nuestros derechos constitucionales. Están penalizando hasta las acciones privadas de las personas (divertirse como el caso de las docentes), decidiendo con quiénes y cuántos juntarnos. Lo más triste es que el período de la triple cuarentena que va por más, aplanó encefalogramas de seres que creen que el encierro es la única alternativa. Es hora de superar esta instancia con educación y compromiso público. Basta de violencia disfrazada de solidarida