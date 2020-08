Urruty: no se factura casi el 55% del agua potable

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reivindica la continuidad de una “regulación propositiva” con los prestadores. Advierte que la tarifa ya estaba atrasada antes de la pandemia. Impulsa un debate de fondo sobre el marco regulatorio sanitario, capaz de crear una política de Estado.

Oscar Urruty integra el directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios desde diciembre de 2015. El ex diputado provincial del PJ es ahora el presidente del cuerpo que toma las decisiones en el Enress, cuyos integrantes son elegidos con aval legislativo.

El pliego del ex concejal de Rosario fue aprobado nuevamente en marzo (por unanimidad otra vez) y la semana pasada el gobernador oficializó su posición en la cabecera de la mesa del directorio, que todavía tiene ocupadas solo cuatro de sus cinco sillas. Le pidió que el organismo avance “en una regulación propositiva”.

“Es una tarea que desde hace un par de años se ha autoimpuesto el Ente, que es generar un acompañamiento sobre los prestadores. Que no solo ejerza el histórico poder de policía, como regulador en defensa de los intereses de los usuarios, sino también en una tarea propositiva y de acompañamiento en la prestación de los servicios”, explicó Urruty.

“Tanto la empresa de gestión pública que es Assa, como los pequeños prestadores, atraviesan las complicaciones financieras y económicas que les crean duras dificultades. El Ente fue creado con el mismo marco legal -la Ley 11.220- con que se llevó a cabo la privatización del servicio. Lo que en 2006 terminó, con la reestatización del servicio, fue ese paradigma: controlar a una empresa privada.

En base a esa realidad el ente tiene que reacomodarse y el gobernador tiene muy claro ésto, lo mismo que la ministra de Infraestructura y el secretario de Empresas y Servicios Públicos. No se trata de llevar solo adelante el poder de policía”

Otra de las instrucciones es “respetar la institucionalidad del ente y su forma de manejarse, reivindicamos profundamente el sistema de audiencias públicas que genera un debate directo entre usuarios y prestadores”.

“Con mayor o menor presencia ciudadana se produce un debate en el que muchas veces se atempera esa vocación que tienen los Ejecutivos, o que tiene la empresa, de avanzar sobre la tarifa. En ocasiones ese debate amortigua su impacto y genera aportes respecto de obras e inversiones”.

- ¿Qué necesita hacer Santa Fe con esa ley de los ‘90?

- Nos debemos una tarea: encararla como una política de Estado, no partidaria. Modificar la 11.220 implica primero expresar que buscamos una política de Estado. Nos equivocamos si pensamos que esto puede ser una materia de disputa política partidaria. Ese es el marco para un servicio público. Todavía tenemos un contrato entre Assa y el Estado que, en 2006, le dimos un carácter transitorio. En estos doce años, no se ha querido o no se ha podido desde el socialismo...

- O era cómodo no hacerlo.

- Lo concreto es que no se ha hecho. Ya desde 2007 el Ente participaba junto al gobierno provincial de comisiones para un régimen nuevo definitivo nuevo.

Tenemos que revisar el régimen tarifario plano, que es injusto. No es lo mismo tener agua para vivir que para un uso comercial o productivo. Hasta aquí lo único que se le ocurre a cada gobierno de turno es ver de qué manera avanza sobre la tarifa, para tratar de que le cierren los números, sin prestar atención a cuestiones más estructurales.

- Hoy parece imposible tocar tarifas. La gestión anterior eligió no aplicar un aumento del 20% en 2019 ya autorizado, y lo mismo ocurrió con la actual.

- Como director, en años anteriores, no he acompañado algunos aumentos tarifarios y he firmado dictámenes en minoría. Sin embargo, a éste último aumento sí lo acepté. Se produjo en diciembre de 2018 e impactó parcialmente en el primer trimestre de 2019 con un 28% pero luego no se lo completó. Y hay un atraso tarifario importante, producto de que el gobierno anterior le prestó más atención a los tiempos políticos... Quedó un retaso importante.

- ¿El aumento queda pendiente o se cayó y necesitaría una nueva audiencia pública?

- Va a depender mucho de la mirada que tenga el gobernador. Dependerá de la voluntad política que tenga el Ejecutivo. El mecanismo quedó abierto, sin dudas. Pero lo concreto es que al no haberse concretado esa suba el año pasado conlleva un déficit operativo importante.

- Esa es la discusión de fondo: cómo hacer más eficiente a Assa. Al déficit en definitiva lo pagan todos los santafesinos.

- El Ente permanentemente, a través de sus resoluciones, busca que la empresa tome mecanismos en pos de su mayor eficiencia. Siempre pide micromedición, inversiones en redes, son formas de reclamar más eficiencia a la empresa.

Lo que ocurre es que en forma paralela se ha dado un nuevo proceso que es la asunción de nuevas funciones de la empresa. Por ejemplo con la operación de los grandes acueductos. Es una nueva demanda y otros costos, claro. No es la misma empresa a lo largo de los años.

Lo digo para que se entienda la complejidad del tema, y coincido en exigir eficiencia: en Santa Fe casi el 55% del agua que se produce y potabiliza no se factura. Como mucho eso debería ser un 30 ó 35% de pérdidas técnicas.

- El agua que vemos en las calles...

- Lo reclamamos desde hace años, es un costo muy importante. Este año la empresa tendrá un déficit del 50%, va a facturar el equivalente a menos de la mitad de sus gastos operativos. Si el gobierno anterior hubiese actuado tratando de sostener el servicio, que era su objetivo: cubrir la inflación y achicar cada año un 10%. No cubrió la perspectiva inflacionaria, y fueron casi 30 puntos de atraso como quedó la tarifa.

Lamentablemente, hubo un lapso en 2019 el que no se aplicó el aumento. Con los resultados electorales puestos, una mirada racional del gobierno anterior hubiese permitido avanzar con el 20% que faltaba... Después, a la gestión actual le tocó una situación de emergencia que todos conocemos. Son decisiones políticas que vemos desde la necesidad de sostener a la empresa respecto de los costos y no estar en la situación en que estamos ahora.

- Mas allá de la polémica sobre el pliego para completar el directorio, es interesante verificar que hay un gremio influyente... Es una pregunta lo más abierta posible.

- Hay una ley y un articulado que dispone que de los cinco directores uno es propuesto por el gremio con representación mayoritaria. Obras Sanitarias planteó el nombre de esta persona y el Ejecutivo, si no hay ningún elemento de los que contempla la ley que obstaculice su elección, tiene que remitirlo a la Legislatura para que lo evalúe. Lo que ha hecho el gobernador al enviar el pliego es conducirse según lo que plantea el camino dispuesto por la Ley.

A partir del debate público que se ha dado, el gobernador envió un proyecto de ley para cambiar este aspecto tanto en el Enress como en otro entes. Que sea a propuesta del gremio pero que lo defina el gobernador.

- El Ejecutivo anterior no envió ese pliego; el actual sí. Está claro que en los monopolios naturales los gremios son fuertes. Se ve en éste y en otro temas de Assa.

- Creo que en todo lo público en la Provincia de Santa Fe, todos los gremios son importantes. Y que todos tienen una gran capacidad de reivindicación en sus planteos. Lo mismo podríamos decir de cada uno de los gremios de la administración pública, la educación o los servicios públicos. Obras Sanitarias está en el mismo plano. Y cuando las leyes les dan alguna plataforma con alguna reivindicación concreta la hacen cumplir. Es parte del juego que la democracia le ha dado a los trabajadores y a los gremios.

Hubo un planteo judicial del gremio y la justicia ordenó al gobernador que proceda. Le indicó que el Ejecutivo no puede elegir. Por eso se envía ahora desde la Casa Gris este proyecto para tener una mayor posibilidad de elección.