Línea directa

Educación y trabajo

OMAR PEDRO

“El país está sumido en la inseguridad. Pero también, vale la pena decirlo, hay países de Latinoamérica que tienen los mismos problemas o más que Argentina. Seguramente, la desigualdad social, la falta de oportunidades y de acceso a la formación cultural contribuyen permanentemente a la generación de delincuentes, que no solo roban, sino que matan para hacerlo. Muchas veces me he preguntado cuál sería la solución, y estoy seguro de que no es la pena de muerte para los que cometen esos dramas. Una vez alguien dijo: la base del desarrollo de la convivencia social pasa por la educación. Entiendo que, efectivamente, esa es una parte de la verdad, pero hace también falta de la otra parte, que es la igualdad de oportunidades para acceder a un buen trabajo. Hoy la falta de educación de muchos adolescentes y jóvenes, de oportunidad laboral, de acceso a procesos de capacitación que permitan su evolución, es un caldo de cultivo de delincuentes. No es la misma visión del mundo de aquellos que tienen trabajo, oportunidades, acceso a todo, de los que miran al mundo desde otro nivel, sin poder alcanzarlo”.

Desequilibrios

JULIANA DE Bº MAYORAZ

“Estoy rabiosa. Nosotros somos jubilados y ganamos una miseria. Ahora parece que están evaluando incrementar el IFE para algunos a $ 17.000 (calculen lo que es entre dos personas), mientras que los jubilados tenemos que arreglarnos con $ 16.000. No podemos ni comprar remedios, ni nada con lo poquito que cobramos; y estos otros, panza para arriba, agarran esa plata y la disfrutan y nosotros que trabajamos toda la vida ganamos una miseria. A esos otros, les viene de arriba la plata del IFE. ¿Por qué?, y esa plata es de Anses. ¿Por qué hace esto el presidente? Por los jubilados no hace nada, pero sí les da a esos vagos y vagas. Tienen derecho a comer, pero no puede ser que reciban semejante dinero, ¿por qué no trabajan? Yo también estoy sin trabajo porque cuido a una persona y ahora no puedo ir por mi edad; pero yo me busco el peso”.

Que no nos engañen

EDUARDO MARELLI

“Si supieran que todo es una farsa. En el año 2019 murieron 34.000 personas por gripe estacional que se les complicó. Imaginen si todos los medios de comunicación hubieran estado pasando el parte de los muertos las 24 hs del día, ¿estarían igual que ahora no?, encerrados en sus casas con miedo. Y eso es lo que está pasando ahora. Tienen orden de arriba de vender miedo para destruir las economías de los países y así poder implementar un gobierno comunista, que todo el mundo viva del Estado y esclavizados, ya que la gente es muy fácil manejarla y manipularla. Y ahora ya encontraron la veta, hasta que la Argentina se convierta en una Venezuela. Creo que la gente no despierta más. ¡¡Ingenuos!! Despierten, no los están cuidando, los están Esclavizando”.

Separación de residuos

RAMÓN CASTRO

“Está bien que se separe la basura, pero tendría que haber más lugares; por ejemplo en el Mercado Norte. Soy un anciano y no puedo ir hasta el Parque Garay con las bolsas”.

Cestos de altura

JEREMÍAS DE Bº MARÍA SELVA

“Una sugerencia para el intendente de Santa Fe: muchas veces uno se traslada por la ciudad mirando sin ver. Pero de pronto me puse a observar la falta de cestos de altura en muchos barrios santafesinos. Asimismo, he advertido una ciudad muy sucia, donde nosotros, los ciudadanos no hemos aprendido las normas de higiene que deberíamos respetar. Por esa razón, me permito sugerir al intendente Jatón que trabaje en la reposición de cestos de altura, como era antes, donde el recolector de residuos pasaba y solo retiraba las bolsas de los cestos. E implementar campañas de concientización, y de sanción, ya que somos una sociedad que solo aprendemos si nos controlan y nos sancionan”.

Conflicto

GUSTAVO DAYER

“Quiero comentarles una situación que estamos padeciendo y que es extremadamente delicada por el alto grado de violencia y de amenazas que recibimos. La misma transcurre en un edificio de zona sur de la ciudad de Santa Fe, sobre calle San Martín, en un departamento que fue ocupando por personas que alteraron la tranquilidad y paz, causando pánico a vecinos de ese edificio con amenazas, insultos y golpes. Problemas que sufrimos desde septiembre del año pasado. Hemos realizado ya innumerables denuncias e iniciado un juicio por desalojo. Como dueño de inmueble (somos tres los dueños), pido que intervenga quien corresponda para dar fin a esta insostenible situación. Gracias a El Litoral”.

Llegan cartas

Inclusión verbal

Hugo Luis Bonomo



Hace un tiempo, se realizó el Congreso de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba. En las palabras de apertura, la escritora Claudia Piñeiro expresó: “Este Congreso debería llamarse Congreso de la Lengua Hispanoamericana”, y, en una entrevista que le hicieron a Joaquín Sabina, un poeta y cantautor inteligente, lúcido y popular, dijo: “La lengua une”. Y, seguramente, ese debe ser el logro máximo de un lenguaje: la comunicación.

A partir de la comunicación; el entendimiento, la comprensión, la inclusión y la integración de todos los pueblos al mundo de habla hispana; el segundo idioma más hablado del mundo, después del chino.

Y esa es nuestra gran posibilidad a partir de nuestro idioma, y esa es nuestra prédica, desde hace años, cuando escuchamos a gran parte del pueblo, y a los medios de comunicación, utilizar palabras inexistentes en la lengua española. Hay gente que, en un falso concepto vanguardista, acepta esta modalidad, y pregona que este criterio enriquece el idioma. Paralelamente, la Real Academia Española, sin preocuparse demasiado, ni analizar los problemas de los pueblos en desarrollo, incorpora todos los términos utilizados popularmente. Los acepta, sin más, y los rotula como argentinismos. Ahora, además de la naturalización de palabras que no existen, o que no significan lo que se pretende comunicar, está en boga el exclusivo lenguaje inclusivo.

Seguramente, cada vez van a ser más, y, tal vez se logre generar un lenguaje argentino y propio, porque los argentinos somos inteligentes, y los más vivos del mundo.

Unimos las palabras que creemos fundamentales del congreso: “lengua hispanoamericana, y la lengua nos une”, y pensamos ¿Qué va a pasar con nosotros, cuando queramos comunicarnos con el mundo hispano parlante, en el idioma argento que inventamos?