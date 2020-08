Patricio Serjal presentó su renuncia como Fiscal Regional de Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Patricio Serjal presentó su renuncia ante el fiscal regional Baclini. Está sospechado de encubrir a empresario de juego a cambio de dinero junto a otro fiscal.

El fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, presentó la renuncia a su cargo al frente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Rosario al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien mañana le aceptará la dimisión.

La decisión surge luego de una investigación sobre corrupción que lo involucra a él junto con el fiscal Gustavo Ponce Asahad sobre cobertura institucional a un empresario de juego ilegal.

“Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que san obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlas”, indicó Serjal en la misiva que elevó al fiscal general.

“Entiendo que ha llegado el momento de dar un paso al costado” finalizó el letrado, alegando que “se debe velar en primer lugar por la institución y la consecución de los objetivos planteados en el plan de desarrollo, sin mezclar en ello cuestiones personales que puedan menoscabar la institucionalidad”.