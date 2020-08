Tiro Federal: una banda amiga que aguanta con el corazón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Un grupo de jóvenes futbolistas y ex futbolistas del popular club de zona sur, armaron una gran movida solidaria en medio de la pandemia.

La Sociedad Tiro Suizo Rosario o simplemente Tiro Suizo, es un club de la zona sur de Rosario que, como todas las entidades barriales, sufrió los avatares de la pandemia por coronavirus.

El Gigante del Sur, como se lo denomina, comenzó a realizar ollas populares y todo tipo de acciones benéficas. Siempre encabezados por un grupo de jóvenes surgidos de las divisiones inferiores de la entidad, como Gonzalo Mazzia y Matías Ragusa, por ejemplo.

Mazzia rompió redes en Argentino de Rosario en la Primera D y pegó el salto al fútbol profesional de El Salvador defendiendo las camisetas del Atlético Marte y CD Fas. También vistió los colores de Adiur en el Federal B (hoy Torneo Regional Amateur), Juventud Unida de San Luis y Huracán de Comodoro Rivadavia, ambos del Federal A.

Ragusa, en tanto, en 2002 participó del reality futbolero “Camino a la Gloria”, conducido por Mario Pergolini y como deportista jugó en instituciones de la región como Tiro Federal de Rosario, Atlético San Jorge y Sport de Cañada de Gómez, además del ascenso italiano.

Ahora, lejos de esas luces, se arremangan con sus amigos y con el corazón en la mano generan un movimiento social que ya creó una biblioteca con todo tipo de libros y enciclopedias para los chicos y vecinos del club, así como también salen a recolectar alimentos no perecederos y ropa en buen estado.

“La idea de hacer algo solidario hace un tiempo que nos viene dando vueltas en nuestro grupo de amigos. Cuando fueron las inundaciones en Comodoro Rivadavia hicimos una colecta, ya que yo había jugado allá y me quedaron muchos amigos. Cuando empezó la pandemia organizamos una movida para un comedor de barrio Tablada y hablando con gente del club surgió hacer la primera olla popular donde servimos más de 200 porciones. De a poco, se fue sumando gente del club y seguimos, sin proyectar mucho la verdad, con muchas pilas y hoy somos más de 10 personas todos los jueves cocinando”, resumió Mazzia en diálogo con El Litoral.

Siguiendo por la misma línea, Ragusa, que hoy tiene negocios inmobiliarios, detalló: “Con Gonzalo nos une una amistad de años y discutiendo de política siempre saltaba el tema de colaborar de manera desinteresada con la gente”.

El club de la cortada Raffo vivió las mieles de éxito y también el sinsabor de la derrota, pero nunca perdió el sentido de pertenencia.

Mazzia, Ragusa y este grupo de amigos del Tricolor no sienten que están haciendo nada especial, aunque así sea. Es algo que mamaron de chicos, corriendo con una pelota en los pies, jugando futsal o cualquiera de las disciplinas que se practica en la entidad.

“Hace más de 15 años que estoy en el club. Vine a jugar al futbol y hoy tengo muchos amigos, es nuestro lugar de encuentro y en el que viví momentos muy lindos. Cuando volví de la última etapa como futbolista me integraron como si nunca me hubiera ido y me hicieron sentir parte del club. Los veía pintar, buscar camisetas, organizar los eventos, estar atentos a que no faltara nada y me lo contagiaron. Hoy esto me dio la posibilidad de conocer más de cerca a los demás chicos del club, que, si bien ya nos conocíamos, no habíamos profundizado y ver que tenemos la misma idea nos empuja a seguir creciendo y acercar el club al barrio”, sentenció el ex goleador salaíto a lo que Ragusa agregó: “Para nosotros esto dejó de ser algo por la cuarentena. La mayoría sentimos un amor particular por el club, acá nos criamos, acá estoy criando a mis hijos, vienen a la pileta, tienen sus amigos, están haciendo el mismo camino que hice cuando era chico”.

Por otra parte, en las últimas semanas, siempre respetando los protocolos y las medidas sanitarias, salieron a “patear” las calles de la zona para charlar con los vecinos, conocerlos un poco más y acompañarlos en este difícil momento.

“A raíz del gran grupo que formamos, hoy estamos pensando en cómo podemos ampliar este acompañamiento al barrio que llevamos a cabo desde nuestro espacio. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos charlando con nuestros vecinos y vecinas para que sean ellos y ellas quienes nos guíen en este camino ya que nosotros podemos presuponer una cosa, pero queríamos que nos cuenten desde su lugar y fue así que a la gran mayoría le gustaría que se den cursos y actividades para el barrio”, cerraron casi al unísono ambos protagonistas.

Tiro Suizo es una institución centenaria, formó personas de bien que hoy, en un momento de suma incertidumbre, devuelven con generosidad todo lo recibido en su infancia, porque como dice La Vela Puerca: “Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal, voy lleno de confianza y de respeto a los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón”.

