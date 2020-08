https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.08.2020 - Última actualización - 11:58

11:46

Fue recibida por el Club Atlético Unión el día 2 de julio y se desconoce la respuesta legal de la entidad rojiblanca. El escrito pide la aprobación de la asamblea del 7 de enero y exige comprobantes reales de deudas, retiros y aportes en el último ejercicio.

Es de la IGPJ de la Provincia de Santa Fe Otra intimación judicial emplaza a Luis Spahn Fue recibida por el Club Atlético Unión el día 2 de julio y se desconoce la respuesta legal de la entidad rojiblanca. El escrito pide la aprobación de la asamblea del 7 de enero y exige comprobantes reales de deudas, retiros y aportes en el último ejercicio. Fue recibida por el Club Atlético Unión el día 2 de julio y se desconoce la respuesta legal de la entidad rojiblanca. El escrito pide la aprobación de la asamblea del 7 de enero y exige comprobantes reales de deudas, retiros y aportes en el último ejercicio.

Una nueva intimación judicial de la Inspección General de Personas Jurídicas colecciona la Gestión Spahn en el Club Atlético Unión. Con fecha 2 de julio, la entidad de López y Planes fue notificada del siguiente Dictamen. El escrito afirma lo siguiente:

Señora Directora General.

"En estas actuaciones la entidad denominada Club Atlético Unión con domicilio en la localidad de Santa Fe, Legajo número 1874, se presenta ante esta Inspección General de Personas Jurídicas, acompañando documental relativa al ejercicio económico cerrado al 30/06/2019 a fin de dar cumplimiento con los requerimientos anuales de la Resol. 04/2020 (art.12) y Dto. 3810/74 (arts. 20 y 50).

"Del examen de los estados contables y de la documental acompañada se advierte:

— 1.- "No se ha acreditado la convocatoria a la asamblea del 07 de enero de 2020.

— 2.- "Analizados los Estados Contables se observa que las deudas financieras representan el 44% del pasivo del club de las cuales, conforme el acta de reunión de comisión directiva surge que los principales acreedores son la Familia Spahn. En virtud de ello se solicita acompañe certificación contable, detallando en forma precisa quienes son los titulares de estas deudas, la fecha de origen, moneda en la que fueron aportados, destino, documentación respaldatoria y forma de devolución.

— 3.- "Las deudas disminuyeron respecto al ejercicio anterior, conforme a ello indicar forma de devolución, además acompañe acta de reunión de comisión donde se sometió a consideración el pago de las mismas.

— 4.- "Del estado de flujo de efectivo y de la lectura del acta de reuniones de comisión directiva surgen aportes de dirigentes durante el ejercicio por un importe de 15.785.095, 38 pesos; respecto a ello indicar quiénes son los aportantes, en qué moneda fueron efectuados y mecanismo de devolución. Además deberán dar cumplimiento a la Resol. 30/2011 UIF".

Historial irregular

Como se recordará, la misma IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) de la Provincia de Santa Fe, en su resolución del 9 de Diciembre de 2019, no aprueba el Balance entregado al 30/06/2018 e intima al Club Atlético Unión que se llame a una asamblea para que se disponga el tratamiento del Balance al 30/06/2019. Esa Asamblea, convocada para el 7 de Enero de este año, fue la que derivó con el escándalo entre socios y donde los videos viralizados mostraban a un Luis Spahn totalmente "sacado".

Ahora, con esta nueva resolución del 2 de julio de 2020, Unión resulta nuevamente intimado por la vía judicial.

Los tips, son los detallados: 1) No está aprobada la asamblea del 7 de enero; 2) Las deudas disminuyeron con respecto al ejercicio anterior (¿Se cobró parte de la deuda el Presidente?); 3) Aparecen nuevos aportes de más de 15 millones de pesos, cuando el presidente dijo a los cuatro vientos: "No pongo más plata en Unión; me deben cinco millones y medio de dólares"; 4) La intimación es por falta de comprobantes reales, a lo que se debe agregar que todavía no está aprobado el balance 2018 tampoco.

Se desconoce, el tiempo, los plazos y el tenor de la respuesta que le dará el Club Atlético Unión —con sus capacitados abogados y contadores— a la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la Provincia de Santa Fe.