Línea directa

Protección de humedales

UN LECTOR

"La diputada Lucila De Ponti habla de la necesidad de una ley que proteja los humedales, por la quema de pastizales, en zona de islas. Los argentinos estamos cansados de que se promulguen leyes que luego el propio Estado mira para un costado y evita que se apliquen, inclusive algunas ni siquiera se reglamentan. Me refiero concretamente a la Ley de Bosques, que teóricamente impide la deforestación abusiva que se está haciendo de bosques nativos en un montón de provincias, como Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy... El Estado cómplice e indiferente se hace el que no ve y están desapareciendo cientos de miles de hectáreas de bosques nativos todos los años ante la indiferencia de los poderes públicos. Entonces yo le digo a la diputada: valoro su buena intención, pero realmente los poderes públicos en la Argentina son un desastre. El Ejecutivo no cumple con las leyes, no las hace cumplir; el Legislativo trabaja sobre leyes vacías de contenido, de realismo, y así llegamos a un país devastado, en cuanto a sus recursos naturales. Le diría a la diputada que si tiene buenas intenciones trabaje por aplicar la Ley de Bosques, antes de que sea demasiado tarde y tengamos que comprar árboles de plástico en el futuro, para poder sentarnos debajo".

¿Una calle o una pista?

GABRIEL

"Soy un vecino del barrio Centenario, vivo sobre la calle Nicolás Rodríguez Peña, es decir la que ingresa al barrio paralela a la cancha de Colón. Tengo entendido que nuestro intendente visitó el barrio y está anunciando algunas obras. Yo sé que el intendente anda por toda la ciudad, mirando, tomando nota, por eso quiero decirle que tenemos un problema muy grande en la entrada del barrio: en la calle Nicolás Rodríguez Peña a la altura del 750, son 300, 400 metros, viven haciendo picadas; al no tener calle que la corte hacen esto, la usan de pista. Ya hemos sufrido accidentes; hay personas grandes que se cruzan y es un peligro. Los motociclistas en cuestión doblan por la entrada al barrio y hacen las picadas. Tampoco dejan dormir de noche. Yo le pido al intendente que se dé una vueltita, para que compruebe que lo que estoy diciendo es verdad y que allí, en esos 300, 400 metros, nos haga al menos dos a tres lomos de burro, de manera que tanto motos como autos tengan que reducir la velocidad. Sr. intendente: espero que tengamos una pronta respuesta"

Llegan cartas

La crisis según Albert Einstein

HILDA RÉ

Soy una lectora de 85 años y quiero compartirles este texto titulado "La crisis según Albert Einstein", que me parece muy interesante leerlo en estos momentos y tomarlo como referencia.

Dice así:

"No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar 'superado'.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y de los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. Es vez de esto, trabajaremos duro. Acabaremos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla". (A. Einstein).