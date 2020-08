Los Pumas 7s buscarán la manera de acceder a competiciones alternativas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la cancelación de las dos etapas iniciales de la World Sevens Series 2020/2021, el plantel argentino intentará disputar alguna serie amistosa con representativos extranjeros.

Sabido es que tras la cancelación de las etapas que aún restaban de la versión anterior, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, la World Sevens Series 2020/2021 tomó idéntica decisión para las dos fechas iniciales, que como es habitual se iban a concretar en diciembre venidero en Emiratos Arabes Unidos y Sudáfrica, respectivamente.



De este modo, el Seleccionado Argentino de Seven no posee certámenes oficiales a la vista en lo que resta de la temporada. Ante esta situación y mientras prosigue con sus entrenamientos bajo un estricto protocolo (la autorización obedece a que es una actividad olímpica), el staff analiza algunas alternativas para competir.



Como lo expresó el head coach nacional de la especialidad, Santiago Gómez Cora, al referirse a la actualidad del plantel que entrena en Buenos Aires, en su gran mayoría; y en la Academia Córdoba, el resto.



* “La planificación que está llevando adelante el preparador fisico, prevé la posibilidad de competir en noviembre venidero. En cuanto a los entrenamientos, tenemos todo organizado desde el 31 de agosto pasado hasta el 28 de julio de 2021; día por día, más las competencias que entrarían en esos períodos. No están confirmadas, pero no podemos esperar a tener esa información para planificar”.



* “Si no hay una competencia, la inventaremos. Vamos a ver si encontramos una competencia a nivel de Sudamérica o hay una opción de jugar en Francia o ante Nueva Zelanda. Como staff, hablamos con el resto de los entrenadores del mundo y constantemente nos vamos reinventando semana a semana. Estamos terminando esta post temporada para que los chicos empiecen unas minivaciones y ya después empezar la planificación para Tokio 2021”, concluyó.

Más exportaciones



En el marco del exodo permanente de jugadores argentinos hacia el exterior, como consecuencia de la inactividad generada por el coronavirus, se acaba de confirmar que Manuel Montero, multifuncional back formado en Pucará, arregló su vinculación con Toroton Arrows, equipo que milita en la Major League Rugby de Estados Unidos.



El jugador con pasado en Los Pumitas, Argentina XV, Jaguares y Los Pumas, venía de formar parte de Olimpia de Paraguay, la franquicia que formó parte de la interrumpidad Superliga Americana de Rugby, inaugurada este año.



De este modo, Montero se transformará en el cuarto argentino en acceder a la entidad canadiense. ya que lo habían hecho sus compatriotas Tomás de la Vega, Gastón Cortés y Juan Cruz González. Justamente, vale consignar que la ascendente competición estadounidense, posee un número importante de jugadores oriundos de nuestro país.



El primero fue Juan Pablo Aguirre, quien continúa en Rugby United de New York; mientras que en Houston Saber Cats siguen Matías Freyre, Thomas Morani, Nicolás Solveyra y Diego Fortuny; en tanto que en Nola Gold lo hacen Juan Cappiello y Joaquín Domínguez.



Finalmente, no debe olvidarse que Bautista Ezcurra, formado en Hindú Club y con pasado en Jaguares, arregló recientemente su vinculación con Atlanta Rugby.

Ahora es Sir Hansen

El ex head coach de los All Blacks, Steve Hansen, acaba de recibir el título honorífico de Sir, en una ceremonia concretada en Christchurch. La orden la recibió del gobernador general, Dame Patsy Reddy, con la presencia de la familia del entrenador y otras trece personas.



El neozelanandés recibió el reconocimiento por su notable carrera como coach, que incluyó -entre otros- la consagración de los All Blacks en las Rugby World Cups 2011 y 2015. Además, fue elegido como Head Coach del Año en 2012, 2013, 2014 y 2016 por World Rugby; mientras que sus dirigidos fueron designados Seleccionado del Año desde 2012 a 2017.



De este modo, Sir Steven Hansen emula el honor recibido por Sir Graham Henry, otro de los grandes entrenadores que el representativo kiwi disfrutó en los últimos tiempos.

En Inglaterra



La poderosa Premiership de Inglaterra analiza cambios profundos para las temporadas 2021 y 2022, anticipándose que posiblemente no haya descensos dentro de la élite; mientras que el Championship serviría para desarrollar a las promisorias figuras. La iniciativa presentada, prevé no modificar el división superior, al menos, hasta 2025; reeditando una discusión que había tomado cuerpo durante varias temporadas en el país y que hasta ahora, no había llegado a buen puerto. Obviamente, las dificultades emergentes de la pandemia de Covid-19, brindaría la oportunidad de implementar variantes sustanciales.