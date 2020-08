https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.08.2020 - Última actualización - 18:54

18:52

La importancia de las acciones individuales de prevención. Movilidad dentro del territorio como uno de los temas a atender. Los desafíos que plantea un virus que todavía es un enigma.

Reunión del gobernador con el comité de expertos Mirta Roses: "La mayoría de los brotes están vinculados a los encuentros sociales" La importancia de las acciones individuales de prevención. Movilidad dentro del territorio como uno de los temas a atender. Los desafíos que plantea un virus que todavía es un enigma. La importancia de las acciones individuales de prevención. Movilidad dentro del territorio como uno de los temas a atender. Los desafíos que plantea un virus que todavía es un enigma.

El gobernador Omar Perotti junto a la ministra de Salud de la provincia Sonia Martorano y el equipo de la cartera sanitaria mantuvieron este martes una reunión virtual con integrantes del comité de expertos que asesora en el marco de la pandemia, entre ellas Mirta Roses. Roses es una de las seis asesoras de la Organización Mundial de la Salud, fue directora de la Organización Panamericana de la Salud e integra, además el grupo que asiste en esta crisis sanitaria al presidente Alberto Fernández.

La curva de casos que se acelera y la restricción para realizar reuniones afectivas y sociales hasta mediados de mes como una estrategia para frenar los brotes compusieron el diagnóstico sobre el que se basó el encuentro. Al respecto, Roses señaló que "siempre estamos trabajando sobre el alto nivel de incertidumbre que representa este virus que sigue siendo bastante enigmático. Justamente esta mañana -por este martes- tuvimos tres horas de foro mundial sobre modo de transmisión y realmente seguimos teniendo todavía mucha especulación y muchos análisis y mucha investigación pero poca certeza de, por ejemplo, el nivel de los asintomáticos, la carga viral, cuáles son las razones para los grandes distribuidores de virus, y otros que lo son en menor medida, y el tiempo de 'infecciocidad' para tener niveles de evidencia y de certeza".

"Tenemos que trabajar con lo que tenemos y lo que tenemos hasta ahora es que los territorios más exitosos tienen esta presentación en brotes: es decir, al virus no lo vamos a poder eliminar, vaya a saber si algún día o nunca, pero lo que vamos a tener es una convivencia por brotes, seguramente por los próximos dos o tres años. Eso siempre y cuando no ocurra alguna mutación para peor, para una mayor agresividad".

Más allá de los números

Mientras aún se desconoce si se integrará a "la familia de los virus respiratorios" ni si tiene o no estacionalidad, advirtió que "hay que convivir con los brotes y estar preparados para eso desde el punto de vista de la respuesta sanitaria" y también "para una organización de la vida social, económica, laboral y para una conducta individual".

En ese marco, señaló que "uno de los temas importantes es no solamente contar el número de casos", en tanto destacó el análisis de indicadores, como la vigilancia de la mortalidad, "que por suerte en la Argentina se mantiene baja, y en Santa Fe mucho más baja que el promedio del país". Es más, aportó que el país "si bien es uno de los 10 del mundo que está reportando casos, en número de muertes no figura siquiera en la tabla de los 20, lo cual es muy beneficioso desde la respuesta de la atención médica".

Para Roses, "el tema sigue siendo por un lado la movilidad, los transeúntes en el territorio, y generalmente los brotes se desencadenan en espacios domésticos, es decir, cada vez tenemos menos en espacios institucionales: han ido descendiendo y son menos frecuentes". "La mayoría de los brotes ahora están vinculados con los encuentros sociales; y domésticos sobre todo, o sea en casas de familia", destacó Roses. En ese punto, instó a desarrollar nuevas estrategias de prevención a partir de "la narrativa y la imagen", de manera de sensibilizar a la población sobre los cuidados individuales para evitar una propagación del virus.

Individual y colectivo

El mensaje fue también que "este virus se va a mantener a través de brotes sucesivos y lo que podemos hacer, de parte de las autoridades sanitarias, es contenerlos, pero de parte de la población es no generarlos. En la medida en que éstos no se generen vamos a tener más tranquilidad". Siguiendo en esa línea, confió en que "esa conducta social va a permitir la actividad económica, porque las personas también están preocupadas por la parte económica, pero no lo relacionan con su conducta individual o grupal de tipo social".

Por último consideró que "en la percepción de la población no está presente el hecho de que uno puede ser portador del virus y no parecer o sentirse enfermo. Hay ahí una diferencia muy grande y por eso es tan importante la responsabilidad individual y sanitaria: la responsabilidad sanitaria va a ser siempre detectar y contener el brote. Pero el ciudadano todavía no ha internalizado que la generación del brote es de responsabilidad individual", concluyó categórica.