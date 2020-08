https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de que se filtrara un audio privado

Poletti sobre el coronavirus: "No se esconde información"

El director del Hospital José María Cullen dijo que no hay circulación comunitaria, que el cambio de fase lo dispone Salud de la Nación y llamó a mantener las medidas de prevención.

El director del Hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, convocó a la prensa este viernes al mediodía para brindar algunas precisiones respecto de un audio privado de su autoría que se filtró entre los medios. El audio en cuestión estaba dirigido a su entorno más cercano y advertía sobre la compleja situación que atraviesa la ciudad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus, a la vez que llamaba a mantener estrictas medidas de cuidado. Todo esto en el marco de una necesaria organización familiar para cuidar a su madre. Es decir, un material privado que, como se dijo, se hizo público. "Quiero llevar tranquilidad porque se están tomando todas las precauciones. No hay circulación (comunitaria del virus) y esto no es mentir. El único que cambia esa condición es el Ministerio de Salud de la Nación y eso es público; nadie lo puede esconder porque está en una página web", aclaró Poletti -visiblemente conmovido por el curso que había tomado este tema- en la puerta misma del nosocomio provincial. "No le puedo hablar a mis hermanos con términos médicos y se utiliza la palabra (circulación) que se tomó de ese audio pero lo primero que digo allí es 'no es para alarmar pero si para informar' ". "Si tenemos que ser concientes y si la prensa está acá por un audio privado que mandé dentro del ámbito familiar y tengo que estar aclarando, sirve para que tomemos conciencia de que nos debemos cuidar, cuidémonos y que sea ese el beneficio. Que sepamos que el coronavirus no pasó, que en la ciudad tenemos algunos casos y que tenemos que cuidarnos", insistió. Tenés que leer Vuelven a subir los casos de Covid-19 en la provincia: 141 nuevos contagios, cinco de la ciudad Precisamente esta mañana permanecía en el Cullen un paciente internado en sala crítica con asistencia respiratoria, y dos casos sospechosos que fueron hisopados y que están a la espera del resultado. Además, se dio de alta a otro paciente de Monte Vera que permanecía internado en ese centro de salud. "No se esconden casos, no se esconde circulación. Estamos trabajando con las directivas del Ministerio de Salud y si hay un caso de circulación, de fase o de lo que sea, el gobierno provincial lo publica y el gobierno nacional lo cambia y lo publica en su página web".