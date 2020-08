https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol / La polémica por los controles a los jugadores Conmebol sólo reconoce el hisopado PCR El argentino Gonzalo Belloso, secretario general adjunto y director de Desarrollo de Conmebol, advirtió que "los únicos testeos válidos son los PCR" ante la posibilidad de realizar exámenes serológicos en Argentina de cara al reinicio de los entrenamientos este lunes.

Para la Conmebol sólo es válido y obligatorio el hisopado PCR, el testeo serológico no lo es más allá de su efectividad", apuntó el directivo tras la reunión del Consejo del fútbol de la Conmebol que ratificó el comienzo de la Copa Libertadores el 15 de septiembre. La determinación de la entidad continental chocó con la decisión de la AFA de repartir testeos serológicos para avanzar con la vuelta de las prácticas.

"En el caso de tener cierta cantidad de jugadores enfermos, cabe la posibilidad de suspender los partidos. Necesitamos que todos se cuiden también en su vida privada. El virus no se va a ir por un tiempo y hay que acomodarse", pidió Belloso en diálogo con radio La Red.

El objetivo de los directivos es evitar la cuarentena obligatoria en cada país, que en Argentina es de 14 días y en Uruguay de una semana, para cualquier persona que ingrese desde el exterior. Para ello se creará una concentración sanitaria para entrar y salir sin contactar al personal de los hoteles y sólo jugar el partido. "Por ejemplo, River tiene que ir a enfrentar a un equipo de Brasil, va en un micro lacrado y en un avión antes, y la única exposición será en el partido y al terminar regresarán al país. Es la manera que encontró el fútbol en el mundo para seguir sus torneos", comentó.

Además, desde Conmebol se les aconsejará "no entrenar" cuando se viaje, atendiendo que algunos son "distancias largas" y allí se verán "las excepciones". "Tenemos países más avanzados y otros con el protocolo en proceso. Es importante conseguir la aprobación para jugar la Copa Libertadores, ya que será el mismo método para las Eliminatorias Sudamericana. No inventamos nada, es el mismo que se utiliza en otros lados del mundo: testear a los equipos, trasladarlos, que jueguen contra otro testeado y vuelvan", concluyó el dirigente y ex futbolista.

La Copa Libertadores comenzará el 15 de septiembre, con cinco clubes argentinos (River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre), y la Copa Sudamericana lo hará el 27 de octubre con otros cinco (Independiente, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Lanús y Vélez).