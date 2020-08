Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas

Cuarentena y pandemias

MARÍA CRISTINA PEPE

Me dirijo al señor gobernador, al gobierno de la provincia, en todos sus estamentos, y por qué no al gobierno nacional. Les pido que no vuelvan para atrás con esta inmensa cuarentena. Nos están dejando sin los derechos que la Constitución nos brinda. Deciden por los chicos, por los jóvenes, los adultos, los ancianos, y de un día para el otro se vuelve a producir el encierro que aparte de la pandemia del coronavirus trajo ya dos enormes pandemias: la ecológica y la económica. Somos ciudadanos, seres pensantes, necesitamos vivir y decidir, sin excesos, ni desviaciones, sin fiestas clandestinas, es decir, cumpliendo las normas mínimas básicas. Los hemos votado para que ustedes lleven adelante los destinos de nuestra patria, de nosotros. Pero no somos ciudadanos que ponemos el voto, nos vamos a casa y nos olvidamos, sino que estamos para acompañarlos, controlarlos y pedirles cuentas de lo que hacen. Ante esta medida de un DNU de la noche a la mañana, que apareció el día 3, que sorprendió a la mayoría, inclusive a los gobernadores, les pedimos que con razonabilidad apliquen las medidas que corresponden a los lugares que realmente merecen no tener las reuniones familiares y demás. Ya se ha hecho demasiado daño con todas estas medidas. Además, me dirijo a los medios para que escuchen otras voces y también al gobierno. Hay voces que dicen cosas diferentes acerca de la pandemia del Covid, de la cuarentena, de los barbijos. Merece ser escuchada, que se oigan.

Los ciclistas y las bicisendas

RAÚL SÁNCHEZ

"Los ciclistas están pidiendo más bicisendas; pero yo quisiera saber ¿pagan patente, tienen luces adelante y atrás de la bicicleta, usan algún casco protector?: nada de eso. Lo que sí hacen es pasar los semáforos en rojo, doblan en cualquier lugar... Yo diría que primero ellos estén en regla y después que exijan lo que quieran. Entonces, nosotros, los automovilistas, los transeúntes nos veremos agradecidos de poder compartir con gente como ellos una buena circulación. Todo esto que digo es por el bien de la gente. Los ciclistas no respetan nada cuando andan con sus bicicletas. Repito: que estén en orden y se adecuen a todas las reglamentaciones que existen para poder circular con seguridad, tanto para el mismo ciclista, como para los peatones y automovilistas, con los que comparten la vía asfáltica".

Inflación

UNA LECTORA

"¡Nuestros dirigentes, el gobernador, el intendente tienen que hacer algo ya! Que salgan a recorrer verdulerías, comercios, ¡¡ya no se puede más con el aumento de precios!! Una cabeza de ajo sale $ 60, cuando antes costaba $ 30; el kilo de berenjenas estaba a $ 110 ahora a $ 230; un coliflor estaba a $ 80 ahora se fue a $ 150... Sobre que no hay trabajo ni aumentos de las jubilaciones, ¡encima todo esto! Yo creo que las amas de casa tendríamos que salir a hacer una manifestación como se hace con Ni Una Menos, pero por la economía. ¡Por cualquier cosa suben los precios de los comestibles! No aumenta la nafta, ni el dólar, ¿entonces cuál es la excusa? ¡Ya no se puede comer! ¡Es impresionante! ¿Adónde vamos a ir a parar? Señor gobernador Perotti, intendente Jatón, ¡hagan algo! Esto tiene que tener un límite. Viven remarcando precios, son los vivos que se aprovechan. Me recuerda a la época de Alfonsín. Los periodistas también tienen que hacer su parte, salir, recorrer y hacer notas sobre esta locura que está pasando con los precios".

Opinión

ERCILIO FERRI

"Todo intelectual tiene una responsabilidad muy especial. Tiene el privilegio y la oportunidad de estudiar. A cambio debe presentar a sus congéneres, o sea a la sociedad, los resultados de sus estudios, lo más simple, clara y modestamente que pueda. Lo peor que pueden hacer los intelectuales, el pecado cardinal es intentar establecerse como grandes profetas con respecto a sus congéneres e impresionarlos con filosofías desconcertantes. Cualquiera que no sepa hablar de forma sencilla y con claridad no debería decir nada y seguir trabajando hasta que pueda hacerlo".

Inseguridad

SONIA BALBUENA

"Estoy viviendo en una zona que está siendo azotada por la delincuencia. Se trata de dos barrios que no están en la periferia sino a 10 cuadras del despacho del gobernador y de la peatonal. Aquí hay tiros, drogas, no se cumple para nada la cuarentena. Uno de los maleantes hace poquito salió de la cárcel, preso por doble homicidio. Resulta que esa persona me amenaza con matarme porque yo los molesto, estoy al lado y veo todas las cosas que hacen. Hace décadas que estoy aguantando esto. Hasta me atacan con gas pimienta y me dicen que me van a matar a los perros. Quiero saber si el ministro de Seguridad conoce la zona y lo que está pasando, o no quiere saber... Además, no dan audiencia. Están nombrados por un gobierno justicialista que dice ser gobierno del pueblo, ¿no saben que las personas estamos preocupadas por la inseguridad? Ya me he comunicado con otros medios y saben a lo que me refiero, porque Santa Fe es chico y nos conocemos todos. En la época del proceso pedí audiencia a los genocidas y me la concedieron, en pleno golpe de Estado, y me solucionaron el problema. Y no era democracia como ahora...".