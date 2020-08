https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.08.2020 - Última actualización - 16:08

16:01

Dos empresas acostumbradas a crear “los mejores lugares para vivir” plantean un conjunto de edificios que se ubicarán donde -años atrás- funcionó la empresa Milkaut. Cerca de todo, equipado con la más alta tecnología y con la garantía de una inversión segura, “Boulevard Center” se erige como un nuevo hito arquitectónico para la ciudad.

Emprendimiento Benuzzi-Cam "Boulevard Center", nuevo hito para la ciudad Dos empresas acostumbradas a crear “los mejores lugares para vivir” plantean un conjunto de edificios que se ubicarán donde -años atrás- funcionó la empresa Milkaut. Cerca de todo, equipado con la más alta tecnología y con la garantía de una inversión segura, “Boulevard Center” se erige como un nuevo hito arquitectónico para la ciudad. Dos empresas acostumbradas a crear “los mejores lugares para vivir” plantean un conjunto de edificios que se ubicarán donde -años atrás- funcionó la empresa Milkaut. Cerca de todo, equipado con la más alta tecnología y con la garantía de una inversión segura, “Boulevard Center” se erige como un nuevo hito arquitectónico para la ciudad.

La relación Benuzzi - Cam tiene una larga historia y trayectoria en Santa Fe que está largamente comprobada a partir de las obras concretadas. No es que surja una alianza espontánea de empresas, sino que -prácticamente desde sus inicios-, CAM se unió a Benuzzi, y juntos concretaron los mejores desarrollos inmobiliarios de la ciudad.

Y esa realidad palpable, continúa dando pasos importantes. En el marco de un prometedor plan de obras que tienen ambas firmas para la próxima década, es que presentan con orgullo lo que será un gran símbolo para los santafesinos: “Boulevard Center”. Un proyecto de edificios eficientes (ubicado en calle San Martín a metros de bulevar Pellegrini) pensado para que, una primera etapa, concluya en la primavera 2023, donde estarían listos los locales comerciales, las oficinas, la primera torre y el gimnasio. En 2025 está previsto que se termine el complejo.

Bases sólidas

Aby Arditti, Fernando Amut, Octavio y Patricio Benuzzi son, en la actualidad, parte de la “sangre nueva” de una relación iniciada por Daniel (Arditti), Sergio (Morgenstern) y Polo (Benuzzi).

“Somos dos empresas que creamos, a lo largo del tiempo, los mejores lugares para vivir. Un ejemplo claro de esto es el complejo La Rambla. En su momento era considerado un baldío, y nadie se imaginaba que hoy ese iba a ser uno de los edificios más lindos para vivir de la ciudad”, comenzó diciendo Aby Arditti quien agregó que “la relación con los años se fue consolidando, y cada vez fuimos por mayores desafíos. A lo largo de la historia y pese a los diferentes contextos (fundamentalmente económicos), siempre seguimos para adelante.

“El proyecto -coinciden los responsables- habla por sí mismo de la unión de empresas, la renovación y el empuje hacia el futuro. No tenemos dudas de que generará un cambio radical en la zona. Algo similar ocurre en el Puerto, Alem, Boulevard y Recoleta. Los hechos hablan por sí mismos: consolidar este edificio, demostrar las entregas, comprometerse en un tiempo...O sea, una empresa que tiene 100 edificios en la que no se demoró ninguno en la entrega; otra que es también referencia en los desarrollos y se evidencia en un proyecto. No son promesas de metros cuadrados que cualquiera la hace, sino que es consolidación de metros cuadrados reales, entregados y comprobados”.

Octavio y Patricio Benuzzi, Aby Arditti y Fernando Amut, son en la actualidad, parte de la “sangre nueva” de una relación iniciada por Daniel (Arditti), Sergio (Morgenstern) y Polo (Benuzzi).

Algo de historia

De a poco, y ya entrando en detalles de lo que será “Boulevard Center”, Octavio Benuzzi, el arquitecto a cargo de la obra dijo: “Son las dos empresas más consolidadas en Santa Fe en lo que a desarrollos inmobiliarios se refiere. Con ese fundamento es que tomamos una cuadra (o media manzana) y generamos un desarrollo de escala, fundamental, en donde se evidenciará tecnología, renovación y la solidez de las marcas. El desarrollo será una renovación arquitectónica e integral en una zona estratégica”.

Un lugar donde se asentó una industria super pujante (Milkaut) y que pasó por una época de abandono que duró más de 20 años. “Como desarrolladores, pararnos en un lugar abandonado y ver que en el medio de la ciudad hay algo que no tiene valor, nos incentiva a transformarlo, y es lo que nos llevó a hacer la inversión”.

Parte del predio que reciclarán Benuzzi y CAM, no estaba sometido a patrimonio histórico, es decir que no tenían una exigencia municipal que les impida intervenir el lugar. Pero atendiendo al valor arquitectónico tan grande e importante, decidieron agrandar la inversión para reciclarlo y que se mantenga en la medida de lo posible una arquitectura a la que consideran muy valiosa. “Hicimos un esfuerzo muy grande para acudir al inconsciente colectivo del barrio. La gente del lugar cuenta anécdotas de ir a comprar el yogurt a la distribuidora de Milkaut, o sea es algo muy sentido. Lugares que en algún momento fueron un páramo, llega una fábrica, y la gente empieza a asentarse alrededor de ella, los que trabajan y los que no. En definitiva, eso no se puede tirar abajo, porque sería derribar la idiosincrasia del barrio, atacar su cultura. Y no está en nuestros planes ‘patear el tablero’ en ese sentido”, expresó Octavio.

Un lugar donde se asentó una industria super pujante (Milkaut) y que pasó por una época de abandono que duró más de 20 años.

Una profunda transformación

La ubicación es muy importante para un desarrollo inmobiliario, y en este caso es fundamental tanto geográfica como culturalmente. Será una transformación que cambiará completamente el lugar y creará un nuevo espacio en la ciudad donde se podrá vivir, trabajar, hacer actividad física y tener cerca bulevar para quien quiera salir al aire libre.

Los cambios tecnológicos siempre influyeron sobre la arquitectura y “Boulevard Center” no será la excepción. “Hace 100 años no había cocheras en los edificios, hace 80 no había ascensores. Hoy todos tenemos un celular en el bolsillo, y la tecnología de la información genera también cambios en la gestión de los edificios. Como cambio positivo, se puede administrar un edificio de una forma mucho más económica. Se pueden manejar desde el celular cuestiones de consorcio, sistemas de cámaras, el portero eléctrico, entre otras cosas. Ya se habla de domótica (que es la tecnología aplicada al control y la automatización inteligente de la vivienda) como algo viejo. El IP o el smartphone, generan que uno pueda estar remotamente en el departamento. Con un sistema de control de ingreso, se podrá entrar a los espacios comunes”, explicó el arquitecto.

Por su ubicación geográfica, “Boulevard Center” tiene muy cerca oferta gastronómica, de suministro, educativa, de esparcimiento. Es un conjunto que renueva la zona y la complementa. No será un edificio que absorba los recursos del lugar, sino que le dará más servicios.

“Los últimos años las ventas estaban dirigidas a un público ABC1, pero por nuestra solidez financiera, también vamos a abarcar a quienes puedan llegar a una unidad con un plan de cuotas extendido en casi 10 años. El proyecto contempla todo tipo de departamentos. Desde 1 dormitorio hasta un penthouse. Y, algo para destacar, es que todas las unidades tienen garantía de posventa”, especifica Patricio Benuzzi.

Entre Benuzzi y CAM tienen cerca de 20 edificios en la zona de Bulevar.

Inversión, financiación

Los jóvenes empresarios también explicaron que “el ejido urbano de la ciudad, entre bulevares es muy chico, y por ende hay una importante escasez de lotes. No obstante, entre las dos empresas, creemos que adquirimos los mejores lotes que quedan disponibles. Esta reinversión en la que estamos metidos, nos lleva a un plan de obra de unos 10 años aproximadamente. Arditti despeja cualquier duda al afirmar: “Quien compra un departamento, compra un espacio físico, que lo ve, es palpable y siempre lo va a tener. Aquel que compra bonos, sabe que los valores de los mismos, cambian todos los días. Entonces, muchos se preguntarán, en este momento de incertidumbre, ¿qué nos lleva a arrancar este complejo y tener en marcha el plan de obras en conjunto? Como nos pasó a nosotros el año pasado, seguimos refrendando de que la única inversión que queda firme en Argentina, es la de ladrillos”. A su turno, Fernando Amut explicó “la financiación se realiza a medida de cada cliente, pero tenemos un plan de 100 cuotas. Hacemos la aclaración que no es un fideicomiso al costo, por lo tanto, la gente no se va a encontrar con ningún tipo de cuota sorpresa. Y sin comisión inmobiliaria. La gran mayoría de los emprendimientos que tenemos, están vendidos. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de que le roben las cajas de seguridad, que los bancos se queden con la plata, lo malo de los bonos y la única inversión, la pueden hacer en pesos.”.

“La confianza generada con la experiencia, los años y la calidad de nuestros desarrollos, son la base de nuestras ventas”.

GOIAK en lo más alto

En los últimos años, la zona portuaria de Santa Fe se fue reconvirtiendo y adquiriendo un valor patrimonial digno de destacar. Esa realidad, se vio potenciada con la llegada del gimnasio Goiak en 2015. El actual espacio se desarrolla en un local de 850 metros cuadrados, dentro del complejo Corporate Tower, que cuenta con 715 cocheras disponibles para los clientes del gimnasio. Todo lo positivo que ocurrió desde el asentamiento en el Puerto, “obliga” a Goiak a ampliar su horizonte, y por eso a través de una importante inversión es que también será parte de Bulevar Center. “El gimnasio tendrá unos 1.400 metros cuadrados, entre los cuales están incluidos unos 200 metros de pasarela”, explicó Mayco Galfre, responsable de GOIAK. “Ofreceremos todo tipo de actividades como, entrenamiento funcional, yoga, boxeo, spinning, GAP, Zona Media, ritmos, stretching, HIT y kick Boxing recreativo entre otros. El gimnasio tendrá equipamiento de alta calidad”, dijo Galfre y agregó acerca de la nueva sede: “Tenemos grandes expectativas. Será un producto de excelente calidad en un punto estratégico y a un precio muy competitivo”.