https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.08.2020 - Última actualización - 20:54

20:53

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Agresión a domicilios particulares

VECINA DE Bº CANDIOTI NORTE

"Sufrí reiterados ingresos a mi domicilio por el patio a través de un patio lindante y desplazamientos por el techo cuando la alarma de mi vivienda les impedía bajar al patio. Coloqué concertina, etc. Desde hace meses, alguien desparrama la basura que dejo en mi cesto de la vereda o deja cosas insólitas. Con el permiso de una vecina, empecé a dejar las bolsas en su cesto y sigue pasando lo mismo. Desde el 0800 municipal no me han ofrecido ninguna solución; me sugirieron colocar tapa y candado al cesto, entonces ¿cómo retiraría la basura el recolector? Ahora también hay manchas en el umbral de mi propiedad. ¿Ninguna autoridad policial o municipal puede hacer algo a lo que ocurre en Mitre al 4200, esquina calle Córdoba? Creo que más que mucha presencia policial es cuestión de inteligencia para deducir quién puede ser el autor de estas conductas antisociales que perjudican al vecindario. Espero que Municipalidad o autoridad policial encuentren alguna forma. La gestión Corral no me respondió en absoluto. ¿Responderá el señor Jatón a este tema? Otra cosa: la gestión del intendente Corral me derribó árboles en mi domicilio, rompió veredas, etc., aplicando erróneamente una ordenanza. Nunca conseguí que me contestaran. El tema de la agresión a los domicilios particulares, etc., requiere algún tipo de decisión por parte de las autoridades correspondientes. Pido al diario tenga la bondad de publicar este problema. Muchas gracias".

LLEGAN CARTAS

Una situación insoportable

ALICIA CLYDE ALBERTELLI

A diario vemos en televisión, en los diarios de Buenos Aires y también en sus radiodifusoras, situaciones de toda índole, realizadas por seres marginales que en todos los casos atentan contra los ciudadanos que tratamos de llevar una vida de trabajo, de estudio, de una comunidad organizada.

En pleno centro de nuestra ciudad, un dúo de peligrosos marginales, está llevando angustia a muchos hogares donde existen niños, ancianas, jóvenes estudiantes, nadie esté exento de sus tropelías. Todos somos víctimas, con insultos soeces; somos víctimas de sus destrozos contra instalaciones que tratan de destruir, con tremendas peleas de voces alteradas, y sobre todo porque a su vez son víctimas de ellos mismos. Convertidos en "okupas" de un hermoso departamento en un edificio céntrico. Ya no sabemos a quién dirigirnos. Se nos han agotado los lugares que creíamos que podían resolver nuestra situación. La calificación es "Riña entre vecinos", sí, como las que vemos en Policías en acción. Pero esta situación es mucho más grave que una simple "Riña". Estamos en peligro de muerte, pero hasta que no suceda una desgracia nadie dará la orden de allanamiento. De este modo seguimos asfixiados por nuestra propia angustia. Está por cumplirse un año de esta pesadilla y nadie resuelve la situación. Espero que alguien intervenga y se haga cargo de estos inadaptados.