Tema con preferencia para esta semana ART: Sukerman suma apoyos gremiales pero en Diputados aún no hay acuerdo Sesenta representantes sindicales se reunieron con el ministro de Trabajo para respaldar el mensaje. La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara Baja sigue la ronda de conversaciones con actores involucrados en la temática.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman sigue colectando el apoyo de gremios del sector privado para el mensaje del gobernador Omar Perotti requiriendo adherir a los cambios a la ley de ART sancionados durante el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, en la Cámara de Diputados no están aún los consensos necesarios para llevar el tema al recinto. Es más, el expediente se encuentra en la Comisión de Asuntos Laborales que ya recibió a diferentes entidades gremiales, empresariales y profesionales y continuará haciéndolo durante las dos próximas semanas antes de despachar el asunto y girarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sukerman se reunió ayer en Rosario con dirigentes de unos sesenta sindicatos que respaldaron el mensaje. "Estaban los principales gremios de Rosario" admitieron desde fuentes oficiales y gremiales. Camioneros, Atilra, Aceiteros, Químicos, Obras Sanitarias, Plásticos, Gastronómicos, Sanidad,Carne, Recolectores, Gas y UATRE, entre otros dijeron presente y dieron el si. En el caso de UATRE estuvo la diputada Cesira Arcando (Fe - Juntos por el Cambio) que comprometió el respaldo del bloque a la aprobación.

"Estamos convencidos que este proyecto es sumamente superador. Tenemos una ley de ART que está vigente en Argentina desde hace 25 años y le estamos dando la posibilidad a los trabajadores de que tengan un procedimiento sencillo, rápido y transparente para defender sus derechos cuando tienen un accidente, o una enfermedad laboral", insistió Sukerman. Recordó que hoy a los trabajadores "no les queda otra que ir a la Justicia, porque Santa Fe no está adherida al sistema nacional". Afirmó que en cambio propone "un procedimiento absolutamente breve. En 60 días la comisión médica se tiene que expedir porque si no lo hace, el trabajador tiene la vía judicial para recurrir".

Sobre la reunión, Sukerman explicó que "nos han hecho llegar algunas inquietudes sobre la participación del movimiento obrero en el sistema, con lo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo". Recordó que cuando empezó el debate, había una sola comisión médica en el territorio provincial, hoy ya están en Reconquista, en Sunchales, en Venado Tuerto, en Santa Fe. "A todas las fui a visitar en estos días y realmente están impecables. El proyecto prevé catorce comisiones médicas de las cuales cinco van a ser móviles para que estén dando vueltas por la provincia. Con todos estos elementos estamos convencidos que este proyecto es sumamente superador".

Rechazo santafesino

En cambio, la CGT y la CTA de Santa Fe fueron a exponer su rechazo al proyecto ante la Comisión de Laborales de Diputados. Claudio Girardi y José Testoni, respectivamente, encabezaron la delegación gremial que pidió a los legisladores que pasen al archivo la reforma votada ya por el Senado. Girardi señaló que el pedido se fundamentó en la falta de consenso y "en lo inoportuno de impulsar normativas que recortan derechos al sector de los trabajadores en momentos donde la ciudadanía toda se une para combatir contra una pandemia que está dejando secuelas en todas las esferas sociales".

Preferencia

De sesionar este jueves la Cámara de Diputados, el mensaje de Perotti tiene tratamiento preferencial. No obstante voceros de todos los bloques admiten que es imposible llevar el asunto al recinto debido a la falta de acuerdo político. Desde la mayoría del Frente Progresista le piden a la bancada justicialista el respaldo al proyecto que impulsa la Casa Gris. No obstante, en el oficialismo -minoría en la Cámara- hay mucha disconformidad y rechazo al tema. Paola Bravo y Matilde Bruera se han pronunciado públicamente en contra mientras que Lucila De Ponti recordó que siendo diputada nacional votó en contra de la ley a la cual la provincia ahora pretende adherir.

Entre los argumentos del rechazo planteó que "en sus alcances el proyecto vulnera el derecho a la legítima defensa de los trabajadores, coartando la posibilidad de llegar a la justicia laboral con un método extorsivo al pretender aplicar el efecto suspensivo". Para Girardi, la creación de más comisiones médicas no garantiza una mejor atención ni agilidad en los trámites, mientras sigan dependiendo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que administran las propias ART.

Para las centrales locales el único camino para el resguardo de la salud de los trabajadores, es la prevención y consideran que es necesaria la sanción de una Ley de Prevención de Riesgos del Trabajo para todo el país y la efectiva aplicación de la Ley 12.913 de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo en la provincia.