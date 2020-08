https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas "Mujeres a la Obra"

Por Yamila Garzón

"Ser el cambio que queremos ver en el mundo" es el lema que encarna Mujeres a la Obra, una organización social de la ciudad de Santa Fe que nació del ejercicio de hacer una pausa y mirarse las unas a las otras, los unos a los otros, y comprender que en los detalles de la vida cotidiana se construyen y refuerzan desigualdades.

Con el objetivo de contribuir a la creación de entornos de trabajo, sectores y relaciones más igualitarias y haciendo eje en el rubro de la construcción, Mujeres a la Obra busca empoderar a través de la educación a todas las mujeres que deseen ser parte del proyecto.

Por un lado, demostrando cómo un sector laboral que históricamente parecería ser abarcado solo por hombres, es factible de ser ocupado también por mujeres; y por otro lado, brindando herramientas que permitan a estas mujeres tener un oficio en la construcción.

El proyecto, del cual soy parte, comenzó en febrero del año 2019 en el Barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe y este año inició en barrio Las Flores. En nuestra corta trayectoria nos hemos encontrado con muchos brazos abiertos y dispuestos a acompañarnos y el sincero agradecimiento de todas las mujeres que han participado de las propuestas, dando cuenta de que la misma va más allá de la capacitación en oficios.

Generando espacios y momentos de encuentros, esta experiencia nos está demostrando la solidaridad y la empatía que tenemos como sociedad y que basta una invitación a ser parte, un pequeño detalle, para que todo suceda.

Por último, resalto que todo el trabajo que se realiza es voluntario y, en nombre de todas, agradezco la ayuda brindada. Queda abierta la invitación a que nos acompañen, ya sea difundiendo los eventos, acercándose a las capacitaciones cuando podamos retomar con las mismas -en pausa por la situación de emergencia sanitaria- o simplemente (nada más ni nada menos) poniendo el tema sobre la mesa.

Facebook: Mujeres a la Obra Santa Fe

Instagram: mujeresalaobrasfe

Mail: mujeresalaobrasf@gmail.com

Baches

UN LECTOR

"Quiero saber dónde pongo mis quejas por romper el auto con los baches que hay en la ciudad de Santa Fe. Es la segunda vez que lo arreglo por lo mismo. Eso sí, uno deja el auto mal estacionado 5 minutos y para hacerte la multa son rapidísimos. Cuando se vuelve del centro comercial de la ruta 168 hay un cráter. En Aristóbulo y Córdoba hay otro. La verdad es que estoy cansada de pagar. Cuando compré el auto me cobraron un 'impuesto al bache', estoy cansada de las multas y todo tipo de impuestos que se les ocurre, mientras las calles son intransitables. ¿A mi quién me arregla el auto? Encima estoy sin trabajo, tenía negocio y los impuestos me fundieron".