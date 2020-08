El duro sacrificio de volver a ser como antes de la pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los jugadores del plantel profesional de Colón se entrenan en el predio, en grupos y manteniendo los rigores del protocolo. Se espera por la llegada de los dos uruguayos y el Pulga, que está realizando la cuarentena en Santa Fe. Sin novedades en cuanto a refuerzos. Se viene una negociación con los futbolistas que más ganan.

El plantel profesional de Colón continúa con los trabajos bajo las órdenes de Eduardo Domínguez y el profesor Santella, mientras se espera la incorporación de los jugadores que están faltando, caso Burián, Rafael García (ambos deben regresar desde Uruguay) y el Pulga Rodríguez, que realiza la cuarentena en nuestra ciudad.

En el caso de Burián, se mencionó la posibilidad de que se quede en Uruguay y hasta se habló de un interés de Nacional de Montevideo, algo que el propio arquero desmintió. Su contrato con Colón es hasta el 30 de junio del año que viene y en recientes declaraciones dijo que piensa cumplirlo.

En cuanto a Rafael García, Domínguez lo conoce de su paso por Nacional. Es uno de los jugadores con contrato alto y lo que se dice es que Vignatti conversará con él —y con otros— para proponerle una reducción de sueldo teniendo en cuenta lo que el propio presidente mencionó como un "derrumbe de los ingresos".

La quietud en cuanto a la incorporación de jugadores es llamativa y total. Se sabe que Domínguez quisiera incorporar futbolistas en la mitad de la cancha, ya que allí se produjo la salida masiva de jugadores. Sin Zuqui, Estigarribia, Fritzler, Esparza y Celis, que culminaron sus vínculos y se fueron del club más allá de que en algunos casos el técnico pretendía su continuidad, hay que salir a buscar jugadores en ese sector de la cancha como prioridad.

Otro lugar en el que posiblemente se sume algún refuerzo es en la defensa. No surgieron novedades en cuanto al interés que se manifestó por Alex Vigo para emigrar al fútbol europeo y hay que ver si el técnico quiere algún marcador central que llegue para sumarse a Olivera, Bianchi, García (si es que continúa) y Garcés, más algunos de los juveniles que ha sumado Domínguez, que en algunos casos ya están entrenando con el plantel y los otros se irán sumando en la medida que el técnico los vaya necesitando.

Se aguarda no sólo lo que ocurra con el nuevo torneo (hay un bosquejo que se daría a conocer en los próximos días para arrancar a fines de setiembre) sino también con la Copa Argentina. En este caso, Colón debe jugar contra Cipolletti y si bien no hay fecha definida, la intención de la organización es que los partidos se jueguen en una de las dos canchas y no en campo neutral. Y sería en Santa Fe.

Respecto del nuevo torneo, se harían seis zonas de cuatro equipos. Jugarían todos contra todos, a dos ruedas, los del mismo grupo y se disputaría una fecha de clásicos en el medio. El clásico santafesino iría en cancha de Colón. Así lo establece el bosquejo que se está definiendo.