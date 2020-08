https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 14.08.2020

Actualidad Algodonera Avellaneda: el conflicto se dirimirá en el Ministerio de Trabajo de la Nación El ministro de Trabajo de la Provincia, Roberto Sukerman dio por cerrada la instancia de resolución de conflicto presentado por los trabajadores de la industria textil y el sindicato de aceiteros ante el Gobierno Provincial. Mientras tanto, los trabajadores vuelven a bloquear hoy el ingreso al parque industrial.

Eliana Moratiel | emoratiel@ellitoral.com



El Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Roberto Sukerman dio por cerrada la instancia de resolución de conflicto presentado por los trabajadores de la industria textil y el sindicato de aceiteros ante el Gobierno Provincial.

“Como éstas NO son competencia de su Ministerio, y han de dirimirse en el ámbito nacional, ha procedido a elevar Expediente al Ministerio de Trabajo de la Nación para su tratamiento” y negó haber participado en reuniones o encuentros privados con particulares y/o sindicatos sobre este tema favoreciendo a algún sector”, señala el comunicado firmado por instituciones del Norte Santafesino.

“Fue una reunión muy amena. Al principio no llegábamos a un acuerdo en lo que hablábamos supongo que por interpretación de cada uno. Nosotros desde el sector empresarial y de las instituciones le planteamos al ministro que él no podía estar avalando a un sindicato que no corresponde como es el aceitero que es ahora el que esta hacienda el paro a la algodonera”, manifestó Juan Luis Capozzolo, presidente de la Sociedad Rural de Reconquista.

Capozzolo enfatizó que se estaría dejando un precedente que traería más complicaciones en el futuro. “Mañana un empleado de comercio que venda ropa pida ser representado por el sindicato de aceiteros y desmotadoras, o los docentes pedir ser parte de camioneros”.

“Finalmente el ministro nos dio la razón, dijo que no avala la situación y abre un expediente y lo remite al ministerio de trabajo de la nación, eso nos dejó tranquilos porque su mirada es la misma que la nuestra”, agregó.

El ministro también expresó su oposición al bloqueo al ingreso al Parque Industrial de Reconquista. Afirmó que “tales delitos a la propiedad privada, deben denunciarse y tramitarse por los particulares ante la Justicia, quien deberá resolverlas”.

Según informó Capozzolo, los trabajadores volvieron hoy viernes a impedir el acceso al parque industrial donde funcionan otras 32 empresas, luego de realizar un bloqueo de dos días la semana pasada.

“Se está viendo si va a actuar el fiscal o no. Más allá de un derecho a huelga que creemos que es legítimo, no se puede permitir que se afecte a todas estas empresas que no tienen nada que ver con esta situación en particular”.

En esta línea, el presidente de la rural de Reconquista insistió en que su posición no es en defensa de la algodonera o del grupo Vicentín.” Recalco que respetamos su derecho a huelga, pueden negociar si les parece que no corresponde el salario, pero lo tienen que hacer con el sindicato que los representa, que firmo un convenio en su momento, el cual la algodonera paga. Pero si hay disconformidad de los trabajadores deben reclamar nuevas paritarias en su sindicato”.