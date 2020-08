Pliegos de directores: Media sanción para la ley que pidió el gobernador

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobierno provincial pedía poco menos que manos libres para designar a los directores con representación gremial (de empresas y sindicatos); el texto que se aprobó por unanimidad le permite elegir de una terna, pero -sobre todo- apuesta por el control ciudadano.

Con cambios relevantes, avanzó el mensaje pedido por el Poder Ejecutivo respecto de la capacidad de decisión del gobernador, antes del envío a la Legislatura de los pliegos de directores propuestos por sectores gremiales, empresariales y sindicales.

La media sanción se produjo -tras modificaciones de fondo acordadas entre los bloques y con la Casa Gris- por unanimidad, un dato que es clave para observar las buenas relaciones entre el oficialismo y oposición en el Senado, donde si bien el PJ tiene 12 de los 19 senadores, por su situación interna, se aseguran espacio para el diálogo y la negociación política.

En pocas palabras, los cambios que surgen del Senado santafesino dan más poder de control a los ciudadanos y menos a las entidades con representación gremial del ámbito empresarial o sindical. Y al Ejecutivo, la chance de elegir de la terna que le entreguen esas corporaciones.

Ya no solo los propuestos por asociaciones empresariales u organizaciones de trabajadores como directores para los entes autárquicos deberán cumplir con lo elemental: no tener un prontuario delictivo, por ejemplo, o algunas incompatibilidades éticas básicas ya previstas legalmente, sino que además deberán pasar por un filtro nuevo. El de la opinión pública.

Es una solución interesante: los senadores se enfrentaron al debate entre darle más poder a la Casa Gris o mantenerlo en esas entidades gremiales de la sociedad. Y optaron por crear una nueva oportunidad de control en manos de los ciudadanos.

Tal como ocurre con los pliegos de los magistrados, de los fiscales y de los defensores se creará –si el texto prospera en Diputados- al menos un momento (acaso breve) para que los ciudadanos se expresen.

Se trata de "un plazo de diez días a efectos de recibir presentaciones de personas que consideren de interés expresar sus opiniones, observaciones o posturas sobre los propuestos", independientemente de poder cumplir con otros requisitos ya existentes en sendas normas que rigen la conformación de los directorios de tres entes.

Retiran pliego para el Enress

El tema llegó a la Legislatura en medio de una polémica por el pliego de una persona propuesta por el Sindicato de Obras Sanitarias de Rosario que –al cierre de esta edición- fue retirado de la Legislatura por pedido del Poder Ejecutivo.

Había sido enviado por el gobernador Omar Perotti junto con el mensaje de ley que ahora (con modificaciones) aprobó el Senado y giró a Diputados. Se dice que, en las aspiraciones del gobierno, un asunto y otro estaban atados.

Cabe recordar que durante un par de años, el ex gobernador Miguel Lifschitz no envió el pliego con la persona propuesta por ese gremio, incluso, al punto de no obedecer un fallo judicial (de un juzgado laboral) que avanza sobre aspectos constitucionales y multó, posteriormente –tras el cambio de gobierno-, al Estado con un monto casi simbólico.

En el Poder Legislativo ocurrieron dos hechos fuertes en un par de semanas. Primero, diez de los doce integrantes de Acuerdos pidieron el retiro del pliego en cuestión (lo que finalmente ocurrió) y ahora los senadores aprobaron la norma pedida por el gobernador, pero con cambios.

Según expuso el miembro informante, Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), las modificaciones que surgieron del grupo de senadores del NES (Nuevo Espacio Santafesino) tienen el aval de los funcionarios del Ejecutivo.

Así, de una discusión por un nombre y un apellido se pasó a un debate legislativo de mayor interés.

Alcance

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (regido por la Ley 11.220), el Ente Zona Franca Santafesina (11.731) y el Ente Autárquico que administra el Aeropuerto de Sauce Viejo (13.704) tienen directorios cuya integración pretende cambiar la media sanción, al modificar sendas normas.

Sus conducciones se forman con funcionarios designados por el Poder Ejecutivo (en los dos primeros, con acuerdo legislativo previo) y con la participación de representantes gremiales, tanto empresariales como sindicales.

El gobierno provincial había pedido una ley mucho más corta, en un sentido literal, pero de largo alcance en cuanto a sus facultades… Buscaba simplemente cambiar la expresión "a propuesta de" por "en representación de". Ese cambio subsiste pero queda atenuado por más mecanismos de control públicos.

En el caso del Enress, quedó así: "Uno de los cinco (5) miembros será designado en representación de la organización gremial más representativa de los trabajadores de la actividad, que elevará previamente una terna de candidatos, fundamentando las postulaciones, para su selección por el Poder Ejecutivo".

Una vez cumplido el plazo de 10 días en los que los ciudadanos podrán expresarse sobre los tres propuestos, "el Poder Ejecutivo seleccionará un candidato y elevará la propuesta a los efectos de su acuerdo legislativo"

El mecanismo es similar para la Zona Franca y para el Aeropuerto de Santa Fe ahora se deberá expresar el Poder Legislativo.

Habrá que ver qué opina Diputados sobre la nueva redacción. La que venía del Ejecutivo parecía imposible de aprobar por la mayoría opositora en la Cámara baja, tanto como el pliego en cuestión.

"El Gusanito"

El senador justicialista por San Javier, José Baucero llamó la atención sobre el estado del puente conocido como "El Gusanito" sobre el arroyo homónimo, en el límite distrital entre la ciudad de Romang y la Comuna de Durán. Pidió que el Poder Ejecutivo disponga las acciones necesarias para su rehabilitación.

Controles

Desde su banca y mediante un proyecto de comunicación el senador Rubén Pirola (PJ) advirtió que es necesario que el gobierno provincial intervenga sobre "la situación denunciada públicamente por vecinos y productores de localidades del departamento Las Colonias, ante la presencia de vertidos o sustancias contaminantes en el recorrido de los arroyos Las Prusianas y Cululú y la posible desembocadura de los mismos en el Río Salado".

En tanto, en otro proyecto, el presidente provisional del Senado solicitó vigilar que los bancos y las entidades financieras cumplan con "las normas de trato digno para la atención al público".