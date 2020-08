La OMS descarta que el coronavirus se puedan trasmitir por los alimentos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los expertos han hecho esta declaración tras la alerta de las autoridades chinas de que unas alas de pollo importadas de Brasil dieran positivo

Hasta el momento no se han registrado casos de transmisión de COVID-19 en la comida, según ha resaltado este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la alerta de las autoridades chinas de que unas alas de pollo congeladas importadas de Brasil dieran positivo por coronavirus. La doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, ha explicado en rueda de prensa que entre los más de cien mil paquetes inspeccionados solo encontraron menos de diez infectados.

El director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan, ha añadido que las personas ya están suficientemente asustadas con la COVID-19, por lo que es importante hacer un seguimiento de cerca de estos hallazgos para que la gente continúe con sus vidas cotidianas sin más temores. "No hay problema con la cadena alimentaria, por ahora ya hay suficientes problemas... Seguiremos investigando la situación, pero no hay evidencias de que la cadena alimentaria esté participando en la transmisión de este virus", ha señalado al respecto. Seguiremos investigando la situación, pero no hay evidencias de que la cadena alimentaria esté participando en la transmisión de este virus"

Ante la cuestión de si hay evidencias de que alguna persona se haya infectado de coronavirus más de una vez, la doctora Van Kerkhove ha apuntado que algunos países sugirieron esa posibilidad pero que no se ha confirmado hasta el momento y que se está intentando encontrar los casos donde se hubiera producido esta situación.

Manipulación y consumo de alimentos - Consejos de la OMS

El pasado mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud compartió una serie de recomendaciones para informar a la población sobre cómo gestionar el contacto con los alimentos de forma segura en relación al coronavirus. Entonces tampoco confirmaron la posibilidad de que el virus se transmitiera a través de los alimentos, pero compartieron estos consejos de forma preventiva.

1. Incluso en las áreas/países donde se hayan conocido casos, los productos cárnicos pueden consumirse de forma segura si se cocinan y se manipulan correctamente durante su preparación.

2. Animales enfermos o especies que hayan muerto a causa de alguna enfermedad no deben comerse bajo ninguna circunstancia.

3. Es recomendable usar distintas tablas de cortar y cuchillos al manipular carnes crudas y alimentos cocinados.

4. Es importante lavarse las manos antes, mientras y después de haber manipulado alimentos.