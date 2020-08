Santo Tomé: en tan sólo 4 días, se duplicaron los casos de Covid-19

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De 6 que registraba desde el inicio de la pandemia, la cifra se elevó a 13. Todos tienen nexo epidemiológico definido y cumplen con el aislamiento. Aclaran que por el Día de la Niñez, no se pueden hacer festejos ni utilizar los juegos de plazas. Apelan a cumplir con el distanciamiento social y los cuidados personales

Conciencia social. Por el Día de la Niñez, piden a la población que no concurra masivamente a los espacios públicos ni usen los juegos. Crédito: Gentileza

Fue una semana compleja para Santo Tomé, a partir de la notificación de 7 casos de coronavirus en 4 días, desde el lunes 10 de agosto hasta el jueves 13 (el viernes 14 no informaron “positivos”). Tal como habían vaticinado las carteras de salud de distintas esferas estatales, organismos nacionales y especialistas, el crecimiento de la curva de contagios estaba previsto para esta fecha y Santo Tomé no quedó exenta del pronóstico que se padece.

Los casos crecieron exponencialmente en todo el país y tras 43 días “libres” de Covid-19, la ciudad confirmó enfermos, todos con nexo epidemiológico establecido, haciendo el aislamiento en sus viviendas particulares, con buen estado de salud y con sus contactos estrechos avisados y “guardados”.

Lunes, 1 caso con nexo epidemiológico en Santa Fe capital. Martes, otro más. Miércoles, contabilizó 3 más, 2 con contacto de casos positivos en la vecina ciudad (dentro de su ámbito laboral) y un tercero que reside en Sauce Viejo pero domiciliado en Santo Tomé. Jueves otros 2, con vínculos estrechos con los contagiados locales. Viernes, retornó la calma.

El repunte de “positivos” se dispara en pleno fin de semana largo, con un dato no menor: se celebra el Día de la Niñez. El temor principal de las autoridades locales es que una horda de pequeños y sus familias se agolpen en los espacios públicos de Santo Tomé, sin respetar el distanciamiento social y los Círculos de Confianza, o peor aún, compartiendo el mate. Por tal motivo, desde la actual administración gestionaron refuerzos en el Ministerio de Seguridad para contar con recursos humanos que controlen el movimiento de la ciudadana en estos días convulsionados.

Ni festejos ni partidos

Sobre el tema, la intendenta Daniela Qüesta bregó por el respeto de las normas sanitarias exigidas, más que nada por el bien de la propia ciudadanía. “Se puede circular, pero siempre con tapabocas. Los juegos en parques no están habilitados, no porque no queramos que los chicos jueguen sino porque nadie puede garantizar la sanitización permanente”, señaló.

Qüesta puntualizó que los lugares donde más se detecta este problema es la costanera, la plaza central y el parque Sarmiento. “Son los sectores donde se reúne muchísima gente y es difícil hacer cumplir el distanciamiento social y que todos usen tapabocas, por eso hay que tener responsabilidad ciudadana, porque no hay manera de poner un policía en la puerta de cada domicilio”, ironizó, aunque preocupada.

Más allá de las aclaraciones, la intendenta llevó tranquilidad a la población al afirmar que todos los casos positivos tienen nexo epidemiológico definido y se siguen de cerca. “En una semana tuvimos más casos de los que habíamos tenido desde el inicio de la pandemia”, expresó para clarificar la capacidad de propagación que tiene el virus.

“Pedimos a la gente que se cuide, pero al margen de esto solicitamos refuerzos al Ministerio de Seguridad para que controle los espacios públicos y evitar, además, que pasen cosas como las que vienen sucediendo; por ejemplo, en el Club de Veteranos, la institución no organiza torneos pero la gente va y se hacen grandes competencias”, remarcó la mandataria santotomesina.