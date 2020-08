https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 16.08.2020 - Última actualización - 21:59

19:49

Reporte epidemiológico

Covid-19: Hubo 160 nuevos casos y advierten que el virus "se extiende entre las localidades"

Día de máxima cantidad de positivos (14) en la capital santafesina y de contagios en zonas donde no se habían registrado previamente. Crece la falta de un “nexo claro” y aducen que se debe a la “gran circulación”, a las “fiestas clandestinas” y a las “reuniones familiares”. Piden evitar llamados innecesarios al 0800 para no colapsar las líneas de atención.

Reporte epidemiológico Covid-19: Hubo 160 nuevos casos y advierten que el virus "se extiende entre las localidades"

El ministerio de Salud provincial informó que en las últimas 24 horas se registraron 160 nuevos casos de coronavirus. De ellos, 14 corresponden a la capital santafesina (11 contactos de casos confirmados y 3 en investigación), conformando la cifra máxima de contagios en un día.

“Vemos cómo se van sumando casos en localidades que antes no tenían contagios”, sostuvo Carolina Cudós en la presentación del informe diario, citando como ejemplos a esta capital y Santo Tomé, junto a las zonas de Villa Ocampo y Las Toscas que por primera vez reportaron positivos.



Desde el inicio de la pandemia a la fecha, la provincia de Santa Fe alcanza un total de 3.292 contagios, de los cuales 2.095 son pacientes recuperados. Las regiones con más positivos este domingo fueron: Rosario (8 contactos de confirmados, 55 en investigación y 1 notificado en otra jurisdicción); San Lorenzo (1 contacto de confirmado, 10 contactos con residencia temporaria en la localidad y 7 en investigación); Venado Tuerto (16 en investigación); Santo Tomé (5 contactos de confirmados y 2 en investigación); y Villa Cañás (4 contactos de confirmados).





Los demás contagios corresponden: 3 a Villa Constitución; 2 a Casilda; 2 a Esperanza; 2 a Fighiera; 2 a Firmat; 2 a Pérez; 2 a Pueblo Esther; 2 a Pujato; 2 a Roldan; 2 a San Justo; 2 a Villa Gobernador Gálvez; 2 a Zavalla; 1 a Granadero Baigorria; 1 Ángel Gallardo; 1 a Capitán Bermúdez; 1 a Cayastá; 1 a Coronda; 1 a Laguna Paiva; 1 a Las Parejas; 1 a Las Toscas; 1 a Luis Palacios; 1 a Maciel; 1 a Monte Vera; 1 a Videla. Respecto de los internados, son 25 los pacientes en cuidados intensivos: 13 con asistencia respiratoria mecánica y 12 sin asistencia respiratoria mecánica. Y 94 las personas que se encuentran en sala general. Mientras, los demás casos presentan una evolución favorable.





A su vez, en horas de la tarde, el Ministerio de Salud informó 2 nuevas muertes. Una de ellas, de un hombre de 64 años con domicilio en Recreo, internado en la ciudad de Santa Fe, que se encontraba en terapia desde el 4 de agosto. La segunda, una mujer de 88 años con domicilio en San José de la Esquina, internada en un sanatorio de Casilda, que presentaba comorbilidades. Hasta la fecha son 32 el total de fallecidos en la provincia. Aumentan las faltas de nexos “Vemos que son cada vez más localidades comprometidas, aunque continúan siendo fuertemente afectados el sur de la provincia, con Rosario y San Lorenzo a la cabeza”, agregó sobre la situación sanitaria, la directora de Epidemiología en la presentación del informe de este domingo.

Sobre los casos a los que no se les identifica un “nexo claro”, que según el reporte de este domingo se ubica en el 49%, Cudós explicó que “por eso, a nivel nacional, se indicó que el tener un contacto con alguien que vino de un lugar con circulación viral da lugar para pensar en coronavirus”.

En ese plano, recordó que las “zonas calientes” de la provincia continúan siendo Rosario, Venado Tuerto, Casilda y San Lorenzo. Asimismo, pidió que “el resto de la población no se quede tranquila con que el virus no está en su localidad”, porque el tener un “gran movimiento de personas” produce “un aumento en la posibilidad de contagio”.

Ante la dispersión del virus, sostuvo que la mayor causa son las reuniones familiares y fiestas clandestinas: “Vemos que por ahí aparecen 12 casos en una localidad que no tenía casos previamente, y da la casualidad de que habían participado de alguna fiesta. Estas actividades se dan mayormente entre los jóvenes porque son quienes quieren juntarse para divertirse, pero también se da entre los adultos. Entonces, debemos cuidarnos y evitar el contacto innecesario o, si lo hacemos, que sea en un lugar habilitado o al aire libre, manteniendo las distancias y con el uso del barbijo”.





El 0800 saturado

La funcionaria pidió “jerarquizar” el llamado al 0800-555-6549 debido a que, ante el aumento de casos en distintas localidades y barrios, las líneas se encuentran en el límite de atención. “Se está intentando dar respuesta a todos los llamados, pero a veces el teléfono está colapsado por la cantidad de llamados que recibimos. Solicitamos que llame únicamente la persona que tiene síntomas o está esperando resultados. Si alguien ya confirmado se siente mal, tiene que llamar a un servicio de emergencia como el 107. Y si quiero averiguar si en mi barrio hay coronavirus, hay que evitar el llamado porque nos vamos a comunicar desde el ministerio en caso de que así sea”, concluyó Cudós. Los nuevos casos 64 de Rosario (8 contactos de casos confirmados, 55 en investigación y 1 caso notificado en otra jurisdicción). 18 de San Lorenzo (1 contacto de caso confirmado, 10 contactos de casos confirmados con residencia temporaria en la localidad por cuestiones laborales y 7 en investigación). 16 de Venado Tuerto (en investigación). 14 de Santa Fe (11 contactos de casos confirmados y 3 en investigación). 7 de Santo Tomé (5 contactos de casos confirmados y 2 en investigación). 4 de Villa Cañás (contactos de casos confirmados). 3 de Villa Constitución (1 contacto de caso confirmado, 1 antecedente de viaje a zona con circulación y 1 en investigación). 2 de Casilda (1 contacto de caso confirmado y 1 en investigación). 2 de Esperanza (contactos de casos confirmados). 2 de Fighiera (1 antecedente de viaje a zona con circulación y 1 en investigación). 2 de Firmat (1 contacto de caso confirmado y 1 en investigación). 2 de Pérez (contacto de caso confirmado). 2 de Pueblo Esther (1 contacto de caso confirmado y 1 en investigación). 2 de Pujato (contacto de caso confirmado). 2 de Roldan (contacto de caso confirmado). 2 de San Justo (contacto de caso confirmado). 2 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación). 2 de Zavalla (contactos de casos confirmados). 1 de Granadero Baigorria (contacto de caso confirmado). 1 de Ángel Gallardo (contacto de caso confirmado). 1 de Capitán Bermúdez (en investigación). 1 de Cayastá (en investigación). 1 de Coronda (en investigación). 1 de Laguna Paiva (contacto de caso confirmado). 1 de Las Parejas (contacto de caso confirmado). 1 de Las Toscas (en investigación). 1 de Luis Palacios (en investigación). 1 de Maciel (contacto de caso confirmado). 1 de Monte Vera (contacto de caso confirmado). 1 de Videla (contacto de caso confirmado). De esta forma, el total de contagiados asciende a 3.292. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

