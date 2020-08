https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.08.2020 - Última actualización - 20:36

20:32

El antiguo líder de la Banda de La Granada podrá salir dos horas y deberá retornar a la cárcel de Piñero. Recién será posible cuando se reanuden los egresos que están suspendidos por el decreto de aislamiento por Covid-19

Banda de Los Monos Le concedieron salidas transitorias Máximo Ariel " El Viejo" Cantero El antiguo líder de la Banda de La Granada podrá salir dos horas y deberá retornar a la cárcel de Piñero. Recién será posible cuando se reanuden los egresos que están suspendidos por el decreto de aislamiento por Covid-19 El antiguo líder de la Banda de La Granada podrá salir dos horas y deberá retornar a la cárcel de Piñero. Recién será posible cuando se reanuden los egresos que están suspendidos por el decreto de aislamiento por Covid-19

Máximo Ariel Cantero, antiguo líder de la Banda de Los Monos, accedió hoy al régimen de salidas transitorias, luego de cumplir más de cinco años en prisión, y ser condenado por un rol secundario en el juicio que en 2018 terminó con sentencias para 19 implicados en diversos delitos cometidos por el grupo nacido en barrio La Granada.

Los egresos comenzarán a partir de ahora por espacio de dos horas y con acompañamiento de personal de la Oficina de Gestión Judicial de Rosario, al cabo de los cuales deberá retornar a la cárcel de Piñero donde está alojado. No obstante la medida quedará en suspenso, ya que todos los beneficios de salida de establecimientos carcelarios están sin efecto en el marco de las medidas de aislamiento por la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19.

La posibilidad de llegar a las salidas se dio luego de que la semana pasada Cantero, de 56 años y conocido como "El Viejo", accediera a un beneficio conocido como "estímulo educativo", previsto por la ley, y alcanzado por haber terminado la escuela primaria en prisión. Por eso su abogado Marcelo Martorano pidió un anticipo que flexibilizara los plazos de encierro, lo que la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto consideró que correspondía.

Padre de "Guille" Cantero y Ramón Machuca o Monchi Cantero, el condenado a 6 años de prisión por integrar la banda de Los Monos fue autorizado esta mañana por la jueza Prunotto a iniciar el régimen de salidas de acuerdo a lo que permite la ley de Ejecución de su sentencia. En la audiencia se determinó que concretados tres egresos sin que se presenten irregularidades podrá evaluarse una flexibilización, momento en el cual deberán presentarse informes de conducta y concepto actualizados de Cantero, sobre el desarrollo de las salidas y la opinión de los organismos pertinentes del servicio penitenciario.

A las salidas deberá adicionarse el tiempo que demande su traslado desde la unidad penitenciaria hasta el domicilio propuesto y viceversa. Cantero deberá cumplir reglas de conducta que permanecerán vigentes durante todo el régimen de salida y cumplir con ciertas reglas, como permanecer en el domicilio propuesto, que no podrá cambiar sin previa autorización judicial. También deberá respetar el horario de regreso al penal, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, no poseer armas de fuego y no mantener contacto con víctimas de los hechos por los que cumple la pena aún en vigencia.