https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 21.08.2020 - Última actualización - 14:34

14:31

Su padre quiso visitarla y no lo dejaron entrar a Córdoba "Hasta mi último suspiro tengo mis derechos", escribió Solange en una carta días atrás

Este viernes se conoció la triste noticia sobre la muerte de Solange Musso, la joven que padecía cáncer cuya su situación llegó a la opinión pública porque en Córdoba no permitieron el ingreso de su padre por cuestiones de protocolos por el coronavirus.

Días atrás, la joven cuya salud pendía de un hilo, redactó una carta donde comentó este martirio de no poder despedirse de sus seres queridos. La misiva fue difundida por medios cordobeses.

La carta

Hola, soy Solange Musso, hija de Pablo Musso y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos, quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho, lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona.

Lo único que necesito es que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse, con todas las precauciones, y eso es lo que iba a pasar.

Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes.

QUIERO ESTAR CON MI FAMILIA Y QUE NO SEAN MALTRATADOS POR NADIE.

Espero que esto que le ha pasado a mi familia no le suceda a más nadie. Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia, no quiero que más nadie sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta situación porque estoy segura que no soy la única.

Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que quede bien claro todo esto. Gracias por difundirlo. Solange.