Perotti: "La caja es una sola"

Viernes 21.08.2020

El gobernador recorrió el norte. Estuvo en el control de acceso en Florencia y participó de un acto licitatorio en Reconquista. Reclamos salariales, obra pública y la deuda de Nación.

Por Gustavo Capeletti

Desde la tarde del jueves y hasta pasado el mediodía del viernes, el gobernador Omar Perotti desarrolló su agenda en el norte santafesino, en lo que configuró su primera visita oficial a esta región.

Primeramente, supervisó el Acceso Cuidado ubicado en Florencia, en el límite con Chaco. “Este es un lugar emblemático en toda esta lucha contra la pandemia. Por eso queríamos estar acá, para agradecerles”, sostuvo, en el lugar. Allí, afirmó que “este es un lugar emblemático en toda esta lucha contra la pandemia” y advirtió que “estamos en los momentos de pico, de casos crecientes y donde el nivel de contagio es importante. No quisiéramos volver atrás en ninguna de las actividades, por eso vamos caminando con un ojo puesto en la salud y con el otro en la recuperación de la provincia”

Además, Perotti destacó el “impulso importante” que tienen las obras del nuevo edificio del Instituto del Profesorado N°4 de Reconquista. Es “un anhelo de más de 3000 estudiantes, y de sus profesores, que buscan un edificio que los contenga”, manifestó, y que estimó que el edificio puede estar terminado en diciembre.

Ya avanzada la mañana de este viernes, encabezó la apertura de sobres licitatorios correspondientes a las obras de expansión del servicio cloacal en la ciudad de Reconquista, junto al titular de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán; el senador nacional Roberto Mirabella; la ministra de Infraestructura Silvina Frana; y el intendente reconquistense Amadeo Vallejos. Al tomar contacto con los medios de prensa, el jefe del Ejecutivo provincial se refirió a temas de actualidad: los reclamos de mejoras salariales de los trabajadores públicos, el presente y futuro de las obras públicas y la deuda del gobierno nacional con la provincia.

¿Cuál es su mensaje para los trabajadores estatales santafesinos que reclaman mejoras salariales?

El diálogo con ellos está abierto y ha sido permanente, sin dudas tenemos mucho para hablar con los trabajadores, desde la vuelta al trabajo y las condiciones nuevas para ello hasta las posibilidades de adecuación con la docencia para ver cómo va a ser esta actividad en el momento en que las condiciones sanitarias lo permitan. Hay instancias de que las que se están hablando y que son de mucha importancia para los gremios que tienen que ver con concursos y subrogantes, y también de cómo se puede plantear una instancia de recomposición salarial

Somos plenamente conscientes de que cada uno de los trabajadores de los distintos ámbitos ha tenido pérdida de poder adquisitivo, eso es innegable. La pandemia nos ha desnudado una situación de fuerte desigualdad. Uno no deja de reconocer los esfuerzos hechos sobre todo de los trabajadores de salud, de seguridad, de las áreas especiales de la administración; los docentes desde su casa sosteniendo el esquema de vinculación en muchos pese a la inexistente conectividad en la provincia de Santa Fe. Una seria falencia que tendremos que recomponer en un plan agresivo de conectividad en toda la provincia y que nos dejó cerca de 500.000 chicos sin computación.

La provincia tiene una caída evidente de recursos, de coparticipación, de recaudación, lo vive cada municipio, cada comuna, lo vivimos nosotros porque cayó la actividad económica. Hay gente que nunca necesitó del Estado y hoy pide una mano. El Estado con su caja que es una sola tiene que tratar de asistir a cada uno de ellos, tiene que hacerse cargo de los recursos para enfrentar la pandemia, de un refuerzo alimentario muy importante que hicimos en todo el territorio provincial y tiene que atender a sus trabajadores. La caja es una sola y tenemos que encarar estos temas con la mayor solidaridad posible.

¿Cómo evalúa la actualidad de la obra pública en la provincia?

Primero hubo que resolver las deudas. Fueron 6.000 millones, hubo que generar una instancia de refinanciación, de reestructuración de deuda con cada uno de los acreedores. Terminada esa etapa hemos dado inicio a un número importantísimo de obras. Cuando nosotros decimos sí, y se inicia, es porque los recursos están. No vamos a hacer iniciar una obra a una empresa si no se los tiene. No estuvo bien plantear que se hagan obras sin tener los recursos porque eso genera expectativas en la gente por anuncios que no se cumplen, expectativas en la empresa que pone un ritmo de trabajo y después los recursos no están.

Todo lo que inicia va a tener ritmo, va a tener su financiación atrás, y también coordinando con Nación con gestiones empezamos desde el primer día aportes importantes para agua potable y cloacas en un acuerdo que hemos hecho de más de 2.400 millones de pesos que ya estamos ejecutando en toda la provincia.

Tenemos también inicio de obras importantes en muchas rutas provinciales, estamos con un buen ritmo de atención puntual sobre la pandemia y, por otra parte, en todo lo que es la instancia de reactivación y recuperación de la provincia en lo productivo.

¿En qué situación se encuentra la deuda del gobierno nacional con Santa Fe?

La Nación tiene una deuda con la provincia por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha definido la Corte y que recién en el último año el gobierno anterior solicitó es la liquidación de ese monto, cuánto nos debe.

Entonces, tenemos un juicio que ganamos, pero todavía no nos dijeron cuánto nos tiene que pagar. Con lo cual, hay un juicio ganado, pero no la deuda total no sabemos a cuánto va a ascender. Hemos hecho presentaciones ante la Corte para saber los millones que la Nación le debe a la provincia. Esto es lo que hay que tener claro, porque a esa deuda la ocuparon tantas veces para tantas cosas y nunca existió formalmente un monto y cómo la provincia negocia ese monto para que esos recursos vengan a los santafesinos. Ojalá podamos tener ese fallo de la Corte y podamos instrumentar un acuerdo con Nación por esos recursos, que los necesitamos.

Bono

“Uno sabe que no es lo se espera cuando se están discutiendo otras cosas. Nuestra responsabilidad es tratar de llevar esta situación sin que se nos quede nadie y de ir hacia adelante. Eso hace que le pedimos esfuerzos a los que tienen más posibilidades. No es fácil ponerse en el lugar del otro, pero tenemos que poder sobrellevar este momento de la mejor manera”, sostuvo el gobernador en referencia al aporte de 3.000 pesos que rechazado por estatales.