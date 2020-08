https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La soja operó en baja El precio del maíz subió US$ 5 y cerró a US$ 145 en Rosario

El precio del maíz disponible subió hoy 3,5% en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró la semana a US$ 145 la tonelada, en una jornada en la que los cereales acapararon el interés de la demanda y en la que la soja operó en baja.



Así, el maíz con entrega inmediata, contractual y para septiembre avanzó US$ 5 y cerró la semana a US$ 145 la tonelada, mientras que la oferta con descarga en noviembre se ubicó en US$ 146 la tonelada.



En el segmento de la campaña 2020/21, la oferta por el maíz con entrega prevista entre marzo y mayo próximos, se situó en US$ 140 la tonelada.



En tanto, por la soja con entrega inmediata la oferta fue de US$ 240 o $ 17.611 la tonelada, con una baja de alrededor de US$ 2 respecto a la víspera.







En el segmento diferido de la soja, se ofrecieron US$ 242 para la entrega en septiembre; US$ 243 para octubre; y US$ 245 para noviembre.



Por el trigo con entrega contractual, la oferta se mantuvo en US$ 185 la tonelada.



Mientras que por el cereal de la campaña 2020/21, los precios que se ofrecieron para la entrega en noviembre y diciembre se ubicaron en US$ 175; para entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y todo enero, US$ 177; y febrero, US$ 179.



Por último, el girasol se mantuvo en US$ 270 la tonelada.



