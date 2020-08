Un ex combatiente de Malvinas reparó el monumento al ARA General Belgrano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Había sido dañado en un siniestro vial. Oscar Arteriza se encargó de los trabajos de refacción y puesta en valor del espacio dedicado a los soldados argentinos caídos. “Tendría que haber mayor respeto”, reclamó.

Hace varias semanas que el monumento en homenaje a los soldados caídos del ARA Belgrano en la guerra de Malvinas ubicado en la costanera, frente al Faro, lucía dañado. La rotura fue ocasionada por un vehículo en el marco de un siniestro vial allí ocurrido.

Ante la inacción estatal, un ex combatiente santafesino puso manos a la obra para reparar el espacio dedicado a los héroes en combate. Se trata de Oscar Antonio Arteriza, quien encaró trabajos de albañilería para poner en condiciones el memorial.

El Litoral se acercó este 14 de agosto hasta el lugar y dialogó con Arteriza. “Estamos tratando de devolverle un poco a la sociedad, de lo tanto que nos ha dado. Tratando de arreglar este monumento que recuerda al Crucero Gral Belgrano. Es la segunda vez que vengo a arreglarlo. La vez anterior, en un festejo relacionado al fútbol lo rompieron por completo”. Además, agregó: “Me llamó el presidente del centro de ex combatientes y lo pude arreglar. Le cambié la cerámica y lo vamos a pintar. Espero que dentro de unos días lo pueda dejar listo y hacer alguna reinauguración con alguna ceremonia, como corresponde en honor a los soldados del Crucero Belgrano”.

Al ser consultado sobre sus sentimientos al ver el deterioro de los espacios dedicados a la memoria de los caídos, el ex combatiente destacó: “No puedo creer que se destruyan los monumentos. No somos nacionalistas, es algo que duele muchísimo. Nosotros dimos todo por el país y por nuestra sociedad. Somos representantes de esta linda ciudad. Los soldados que se hundieron en el Belgrano no se merecen esto. Tendría que haber mayor respeto, cuidar y rendir homenaje de esa forma”.

Por último, Arteriza trajo a la memoria algunos recuerdos sobre su participación en la guerra. “Yo presté servicio en Infantería Marina y pertenecía a la Agrupación Comando Anfibio. El 2 de abril (N.del R en 1982) desembarqué en Malvinas y los 72 días estuve en espera de nuevas órdenes, cuidando los aviones de la Fuerza Aérea. Además, me acuerdo de los chicos que se quitaron la vida después de Malvinas; como así también de la injusticia y las miserias que quedan después de la guerra”, cerró.