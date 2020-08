https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.08.2020

12:39

Desde el Enacom Aseguran que el gobierno no "fijará" tarifas en comunicaciones pero sí "regulará"

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, sostuvo que la declaración como servicios públicos a la telefonía celular e internet no significa que el Gobierno "fije tarifas", sino que los aumentos no sean "unilaterales" por parte de las empresas.



El funcionario argumentó que el anuncio dado a conocer el viernes por la noche responde a "una necesidad de proteger al consumidor".



"El congelamiento responde a la situación de pandemia y crisis", indicó y remarcó que ello se encuentra en línea con la prórroga de valores vigentes de "los servicios públicos tradicionales".



Además, en diálogo con Tesis Política, el programa que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, puntualizó que la medida se dio luego de que las empresas de telecomunicaciones anunciaran que iban a concretar una suba de precios desde septiembre.



López indicó que la declaración de internet y telefonía celular como servicio público es "una decisión más profunda con el lugar que hoy ocupan en la sociedad".



"Hoy no podríamos vivir sin accesibilidad. Tiene que ver con la educación y el entretenimiento, pero también con el desarrollo económico", enfatizó en declaraciones radiales.



De ese modo, subrayó: "No es sólo una declaración, sino que habilita a que los aumentos de precios no puedan ser unilaterales y siempre tengan autorización del Gobierno. Esto no significa que fijemos tarifas".



"Cada empresa, a partir de ahora, en lugar de aumentar sin que nadie le diga nada, tiene que justificar los incrementos de costos", puntualizó.



Argumentó que se trata de un "precio regulado y se introduce algo muy importante, que son planes sociales".



Puntualizó que se trata de "una prestación social universal y obligatoria para quienes no puedan pagar un servicio más alto y más completo".



"Queremos que la actividad crezca y se fortalezca porque es una servicio imprescindible", aseguró y evaluó que "no tendría que bajar ni la calidad de servicio ni las inversiones".



"El nivel de recaudación no bajó. La gente siguió conectada", afirmó e insistió en que el congelamiento de precios del servicio es "una medida excepcional".



En tanto, resaltó: "Queremos que la gente tenga el servicio y que las empresas sean rentables".

