https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 24.08.2020

16:36

Coronavirus

OMS dice que la evidencia del tratamiento con plasma no es concluyente

Los datos que respaldan el uso de plasma convaleciente como terapia para covid-19 aún no son concluyentes, y deben continuar usándose como tratamiento experimental y evaluados en ensayos clínicos aleatorizados, según el Dr. Soumya Swaminathan, científico jefe de la Organización Mundial de la Salud.

Coronavirus OMS dice que la evidencia del tratamiento con plasma no es concluyente Los datos que respaldan el uso de plasma convaleciente como terapia para covid-19 aún no son concluyentes, y deben continuar usándose como tratamiento experimental y evaluados en ensayos clínicos aleatorizados, según el Dr. Soumya Swaminathan, científico jefe de la Organización Mundial de la Salud. Los datos que respaldan el uso de plasma convaleciente como terapia para covid-19 aún no son concluyentes, y deben continuar usándose como tratamiento experimental y evaluados en ensayos clínicos aleatorizados, según el Dr. Soumya Swaminathan, científico jefe de la Organización Mundial de la Salud.