Por los sucesivos paros, el gobierno analiza volver a pagar una suma fija

Gremios docentes, de médicos y municipales volvieron a parar esta semana en reclamo de paritarias para discutir un aumento integral. Desde el Poder Ejecutivo se insiste en la escasez de recursos. Sostienen que intentarán abreviar el próximo calendario, y pagar en setiembre otra vez los 3000 pesos que ya percibieron los activos en agosto.

En el marco de una semana atravesada nuevamente por medidas de fuerza de los diferentes gremios públicos, el gobierno provincial no ha dado señales respecto de cuándo volvería a convocar a paritarias para discutir en ese ámbito, tal como los sindicatos lo reclaman, una recomposición salarial integral. Desde el Poder Ejecutivo sí se ha deslizado – en cambio- la posibilidad de hacer un segundo pago de aquella suma fija que se había anunciado y pagado por única vez. Se trata del bono de tres mil pesos para activos y 2400 para pasivos que la Casa Gris decidió abonar para descomprimir la situación derivada de los reclamos. Los gremios lo rechazaron por unanimidad – aunque lo cobraron- por tratarse de una decisión unilateral, y por ser, además, una suma no remunerativa y no bonificable. Desde entonces, los gremios esencialmente docentes, de profesionales de la salud y municipales, comenzaron planes de luchar que se renovaron esta semana.

Frente a esa situación, el secretario de Trabajo Juan Manuel Pussineri admitió a El Litoral que "las medidas de fuerza son un derecho que tienen las organizaciones sindicales". En cuanto a la posibilidad de una nueva mejora, dijo que trabajan para abreviar lo más posible el cronograma de pagos, y estudian pagar el bono nuevamente en setiembre.

"Estamos enfocados, básicamente, en poder tener un cronograma corto de pago para poder repetir el esquema de julio. Ello implicaría que en los primeros días de septiembre estemos pagando la totalidad de los sueldos", planteó. En el mismo sentido, dijo que evalúan "repetir, dentro de las posibilidades que tengamos, la asignación de tres mil pesos para todos los empleados y en lo que podamos avanzar, vamos a avanzar", aseveró.

Monitoreo

Respecto de las medidas de fuerza anunciadas por los diferentes sectores, Pussineri dijo que desde la cartera laboral realizan "monitoreos permanentes" para corroborar que no haya afectación del servicio, básicamente en el área de salud". Asimismo, planteó la necesidad de reparar en la situación laboral actual de la provincia. "En Santa Fe hemos llegado a tener cuarenta mil empleos menos en el sector privado, hemos tenido 180 mil trabajadores registrados que cobraron con reducciones salariales, además de caída de la actividad económica. En consecuencia, tuvimos también caída de la recaudación, tanto del Estado provincial como nacional de lo que deriva en una merma de la coparticipación nacional".

"Cada una de las cosas que fuimos diciendo que las íbamos a hacer, las hicimos: cuando dijimos que no podíamos mirar el salario en plena cuarentena, cuando dijimos que teníamos alguna posibilidad después de pagar sueldos y aguinaldos también lo cumplimos. Y llegamos con esta asignación de tres mil pesos que se pagó la semana pasada a la totalidad del los empleados del Estado. Si tenemos alguna posibilidad de mirar nuevamente el salario y hacer alguna mejora en el contexto de algún diálogo con los sectores gremiales, lo vamos a hacer, porque la voluntad nuestra no es retacear el salario sino poner todo lo que tengamos en el bolsillo de los trabajadores", concluyó.

Asistencia

En otro orden, el gobierno de la provincia anunció el pago de la tercera cuota correspondiente a la Asistencia Económica de Emergencia que se efectivizará a fin de mes. La recibirán titulares de comercios y servicios que desde el inicio de la pandemia no pudieron retomar su actividad económica como consecuencia de las medidas sanitarias preventivas. De esta manera, 972 beneficiarios recibirán un total de 49,8 millones de pesos, lo que eleva a 154,7 millones la cifra total ejecutada por este programa.

"La decisión del gobernador es seguir asistiendo y acompañando a todas las actividades del sector productivo, económico y comercial que están atravesando dificultades", afirmó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano.

Al respecto, el funcionario detalló que "en esta oportunidad, los jardines maternales, los salones de eventos, las canchas de fútbol 5, los peloteros, entre otros establecimientos, van a estar percibiendo una tercera cuota correspondiente al mes de agosto que se va a estar efectivizando sobre fin de mes. Eso significa una inversión muy importante con recursos que el Estado Provincial aplica para acompañar a estos rubros, ya que además el ministro Daniel Costamagna y nuestro gobernador han resuelto un aumento del monto para cada uno, que en algunos casos duplica lo recibido con anterioridad".

Programa provincial de Asistencia Económica de Emergencia

El programa provincial de Asistencia Económica de Emergencia consiste en la entrega de aportes no reintegrables (ANR) a los titulares de comercios, servicios y establecimientos turísticos que se encuentran impedidos de desarrollar sus actividades desde el inicio de la pandemia. Dichas transferencias son de entre 10 mil y 50 mil pesos mensuales, según la categoría del monotributo de cada beneficiario. Desde su implementación, se destacan los jardines maternales, las canchas de fútbol 5 y los salones de eventos entre los principales demandantes