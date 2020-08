Ardusso: "Hay que convivir con el virus y volver a correr con protocolo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuenta que la situación de varios equipos es desesperante luego de cinco meses y medio sin carreras. "La burbuja será el mismo autódromo y nadie entra a la ciudad de Rafaela; es más, estoy alquilando una casilla para dormir allí", explica Ardusso.

Desde su cuenta de Twitter (@FacundoArdusso), el "Flaco" mismo se presenta como "Santafesino, de Las Parejas. TC, STC 2000, TN C3 y Dakar. Sportivo Atletico Club y River Plate". Luego del cimbronazo del anuncio del propio Hugo Mazzacane, Presidente de la ACTC ("Volvemos en Rafaela este fin de semana"), Facundo atendió con la amabilidad de siempre al gran diario de Santa Fe. Permanente protagonista de la Fiesta Provincial del Deporte, el ganador de la edición 100 años Diario El Litoral (bicampeón del Súper TC 2000), tiene una opinión muy clara: "Hay que convivir con el virus y volver con un protocolo sanitario sin fisuras".

- "Los pilotos nos enteramos ayer cuando lo confirmó el presidente de la categoría. Mi idea es que, después de cinco meses y medio sin actividad, hay que convivir con el virus, con un protocolo que se cumpla desde el primer punto hasta el último".

- "No tenemos muchas precisiones, la idea es que el jueves tendríamos que estar en Rafaela, en lo que sería la burbuja, donde sólo se afectaría el circuito de Rafaela. Es decir, nada de hoteles ni de tocar la ciudad. Directamente, cada piloto y su equipo a la burbuja. En mi caso, por ejemplo, estoy tratando de alquilar una casilla donde poder dormir con distanciamiento. En Rafaela no consigo: alquilarla en Buenos Aires me sale carísimo por tres días pero todos vamos a hacer el esfuerzo".

- "En mi caso, yo iría solo. Se suma el dueño del equipo, el chofer del semi, un ingeniero y dos mecánicos. Todos tenemos que ir con los hisopados, obviamente. El otro día, en La Plata, se realizaron casi 300 hisopados entre pilotos, motoristas e ingenieros de la zona del AMBA y unos pocos dieron positivo de Covid-19".

- "La situación de muchos equipos es desesperante, son 40 Pymes que viven de ésto. Uno pudo juntar algunos pesos y tiene algún resto para poder ayudar. Pero imaginen el trabajo del mecánico, que son ocho horas por día para preparar una auto de carrera y hace cinco meses que no ve un solo peso".

- "Muchos piensan que se aceleraron los tiempos, pero se veía venir desde el momento que cada categoría empezó a confirmar sus respectivos calendarios. Se pensaba volver este fin de semana en La Plata, algo que no pudo ser; ahora ayer nos enteramos que sería finalmente en Rafaela".

- "Insisto con mi idea: hay que convivir con el virus y aplicar un protocolo serio, respetándolo al pie de la letra, leer cada uno de los pasos y cumplirlos. Nadie duda que primero está la salud, pero si pasa el tiempo los equipos no van a poder aguantar más. Hay distintas realidades dentro del mismo rubro y se ven situaciones desesperantes".

- "Yo, en lo personal, estoy bien. Es más, creo que hasta físicamente bajé de peso, aunque parezca increíble. Nunca dejé de moverme y hacer rutinas físicas. Vamos a esperar la confirmación oficial de la categoría, más allá del comunicado y de las entrevistas periodísticas. Ojalá se pueda volver y ojalá sea en Rafaela que es mi provincia. Queremos volver al ruedo, lo necesitamos".