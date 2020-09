Alesso: "El gobierno no puede hacer como que no escucha o mira para otro lado"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La líder sindical lamentó que con la falta de recomposición salarial para el sector, Santa Fe haya descendido del cuarto puesto a la mitad, en la escala de provincias con docentes mejores pagos. "Desde diciembre que no tenemos aumento", se quejó.

La secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, advirtió al gobierno provincial que si no vuelve a convocar a paritarias para discutir y acordar una política salarial, el conflicto se va a agudizar. En diálogo con El Litoral, la dirigente admitió su "preocupación" por la "falta de reacción" de las autoridades.

"Estamos preocupados porque ya llevamos varias semanas de paro con medidas semanales, con muchísima contundencia y con votaciones de miles y miles de docentes por la aceptación del plan de lucha, y el gobierno sigue sin dar respuestas. No ha convocado a paritarias; no ha revisado la posición de sentarse a discutir salarios sin que sea un bono, que está muy lejos de los que nosotros aspiramos", planteó.

Alesso defendió el reclamo del sector al que definió como "contundente". "Nosotros -explicó-, desde diciembre que no tenemos aumento. El último que se pagó fue en febrero por la cláusula gatillo de la paritaria 2019. Por lo tanto, podemos decir claramente que en todo 2020 no hubo paritarias para los docentes y eso es grave porque lo que estamos viendo es un deterioro importante del poder adquisitivo del salario; éramos una de las cuatro mejores provincias del país en este sentido, y volvimos a estar en la mitad de los salarios nacionales. Esto tiene que ver con la ausencia de paritarias y la negativa de discutir salarios a nivel provincial", advirtió.

- ¿No hubo convocatorias ni contactos formales o informales?

- Hasta aquí no hubo ningún tipo de convocatoria. Creemos que tienen que convocar. Estamos convencidos de que no pueden tomar una decisión unilateral por segunda vez, cuando ya hay provincias que están otorgando incrementos. Porque el otro argumento de algunos funcionarios es que ésta es una situación que le pasa a todas las provincias. En verdad no es así; en otras provincias hubo aumentos y la pandemia está en todo el país. El gobierno no puede explicar por qué no da aumento. Primero era porque le faltaba una ley (de Necesidad Pública); la ley se la votaron. Después, porque nadie daba aumento. Y eso no es cierto. Los docentes están poniendo el cuerpo desde el primer día en los comedores o desde la virtualidad. Somos un gremio mayoritariamente de mujeres. Muchas de nuestras compañeras, el 47,5%, son sostén de familia. En esta situación tan compleja, muchos esposos e hijos de docentes han perdido o reducido su salario. Por eso necesitamos una verdadera recomposición salarial.

- ¿Un posible segundo bono no resuelve el problema?

- Para nada. Pero además, el gobierno está prolongando una situación que en algún momento va a tener que discutir. Y ahí la situación va a ser más grave. Porque la pérdida del poder adquisitivo del salario aumenta mes a mes, entonces, el día que se sienten a discutir va a ser complejo. Por otra parte, al ser un bono en negro, se deteriora la carrera docente. Hablamos de un bono plano de tres mil pesos que es en negro, que no genera aportes a la Caja ni a Iapos. Después nos van a decir que el problema es el desfinanciamiento de esos dos organismos… ¡Pero el propio estado paga en negro y no cumple la ley!

- ¿Tienen relevada la situación de los docentes respecto de la disponibilidad de dispositivos tecnológicos para poder llevar adelante la enseñanza virtual?

- Tenemos un relevamiento nacional de Ctera cuyo promedio no es muy diferente del que se da en la provincia. Lo que estamos viendo es que un porcentaje muy alto de docentes no tiene una computadora individual, sino que es compartida con el resto de la familia. Son mayoritariamente mujeres que además de ser docentes, están a cargo de sus hijos que también necesitan de la PC. Son pocas las docentes que tienen una computadora individual. Por eso planteamos la continuidad a nivel nacional la continuidad del plan Conectar Igualdad y a nivel provincial, la entrega de computadoras para docentes y alumnos. Hay también una sobrecarga laboral; vemos requisitorias por fuera del horario escolar, incluso sábados o domingos. El trabajo virtual no reemplaza la presencialidad; tiene una dificultad mayor. Y sin los elementos necesarios desde el punto de vista tecnológico, se hace más complicado todavía. Muchas docentes debieron comprarse teléfonos nuevos porque el que tenían no les alcanzaba. Y vemos con gran preocupación que muchos niños y niñas están dejando la escuela por esas carencias económicas. Cuando peleamos por condiciones de trabajo y por el equipamiento, lo hacemos porque el estado también tiene que dotar de recursos y de conectividad a los alumnos para que el aprendizaje pueda ser con igualdad.

- ¿Se va hacia una profundización del conflicto si no hay repuestas del Poder Ejecutivo?

- Creo que sí. El gobierno es responsable de encontrar una respuesta. No puede hacer como que no escucha o mira para otro lado. El gobierno tiene que convocar y dar una respuesta. En caso de que no sea así, vamos a continuar con el plan de lucha y los docentes van a votar. La semana que viene, si no tenemos respuestas, vamos a estar definiendo un nuevo plan de acción.

Docentes en la pandemia

Sonia Alesso advirtió que aun cuando los docentes no estén concurriendo a las aulas, también se contagian. Aseguró que son varios los casos que se han registrado en el sector, y hasta habló de dos fallecidos.

"Ya tenemos docentes contagiados. Y tuvimos docentes fallecidos en la provincia, uno en Recreo y otro en Rosario. En ese sentido, la otra preocupación es cómo extremar los cuidados para toda la población, no sólo para los docentes. Hay que extremar los cuidados -insistió- ; hoy estamos viendo localidades incluso muy pequeñas, que ya tienen casos".

- ¿Cree que se debería retroceder de fase?

- Es mi opinión personal, pero yo creo que se tendrían que tomar recaudos para retomar el control de la situación. En Mar del Plata se tomó una medida drástica por diez días; alguna decisión habrá que adoptar, incluso, por el personal de salud que está haciendo un gran esfuerzo.