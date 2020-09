La Fiesta de las Colectividades de Rosario se suspendió por la pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la organización afirmaron que, tras 35 años ininterrumpidos, el encuentro nacional no tiene protocolo posible para la cantidad de gente que suele concurrir. Evalúan una alternativa virtual.

La pandemia también va a dejar a los rosarinos sin el Encuentro Nacional de Colectividades. Por primera vez en 35 años, el evento se suspenderá ya que desde la organización no ven un protocolo posible para contener a la cantidad de gente que suele acercarse cada año al Parque Nacional a la Bandera.

“Llevamos 35 años ininterrumpidos, es la primera vez que suspendemos. Es una lástima, pero como están las cosas hoy creo que no se podría cumplir con los protocolos básicos y además no podríamos recibir el caudal de gente que concurre”, se lamentó la presidenta de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, Lydia del Grosso. Razón no le falta, ya que en la edición del año pasado hubo más de 800 mil visitantes, según estimaciones oficiales, y el número crece año tras año.

"Tuvimos una reunión virtual con el Etur (Ente Turístico de Rosario) y se decidió esto. Hay muchas situaciones a tener en cuenta ya que no podemos acceder ni siquiera a los protocolos básicos establecidos, y menos para una fiesta para tanta cantidad de personas", amplió del Grosso. Con tristeza, afirmó que el encuentro "no escapa a la realidad" y aseguró que no descartan armar una movida virtual para esa fecha: "Haremos alguna actividad, como para que estén representadas las colectividades y tengamos presencia en la ciudad".

"Tenemos mucha tristeza y supongo que las colectividades, también. Son cosas que escapan a nosotros. Esta fiesta nos involucra a todos los rosarinos porque todos queremos ver una parte de otros países, en esa especie de vuelta al mundo que tenemos. Es muy triste", finalizó.