El Presidente advirtió que habrá restricciones si hay problemas con la ocupación de camas en terapia intensiva

Miércoles 02.09.2020

"No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda", manifestó Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández advirtió este miércoles por la noche que tomará medidas más restrictivas en caso de que se sature la ocupación de camas en las distintas salas de terapia intensiva del país en relación con los contagios por coronavirus.

"No voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Los esfuerzos los hicieron todos lo médicos, las enfermeras, los epsecialistas que trabajaron y se enfermaron haciéndolo", precisó Fernández.

En declaraciones al canal Todo Noticias, el mandatario nacional remarcó que no va a permitir el colapso y sostuvo que sigue "día a día cómo están las camas en terapia intensiva".

"Lo dije el primer día y no cambié. Quiero que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si se enferma. Y hay muchos lugares en los que las camas han sido ocupadas casi en so totalidad. No voy a permitir el colapso. Sigo día a día como están las camas de terapia intensiva. Estamos en una pandemia que no eligió nadie, que es lo que nos tocó, y la única forma de combatirla es aislarnos", precisó.

"No hay cuarentena"

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado afirmó que no se llevan 160 días de cuarentena porque "la verdad es que no hay cuarentena", y destacó que "es mentira, es falso" porque "si tuviéramos cuarentena no tendríamos ninguno de los problemas (sanitarios) que estamos teniendo".

"La cuarentena supone el encierro total de una comunidad, eso no existe. Hay mucha gente que se queda en su casa, menos mal", resaltó Fernández en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.

En ese marco, el jmandatario destacó: "No no digamos que esto es una cuarentena porque confundimos a la gente. Necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo".

Reforma judicial

Por otra parte, Alberto Fernández remarcó que "la reforma judicial ordena el funcionamiento de la Justicia Federal", al tiempo que le pidió a la oposición que se debe "hablar en serio y decir la verdad".

Asimismo, sostuvo que este proyecto debería "celebrarlo Mauricio Macri, porque con esto no se va a hacer lo que él hizo con sus enemigos".

"Lo dije toda la campaña, hay que reformular la Justicia Federal y seguí insistiendo, así que no digan que es obra de Cristina Fernández", indicó el mandatario nacional.