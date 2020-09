Santa Fe hace equilibrio entre la salud y la economía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mandatario habló sobre la actualidad de la pandemia en la ciudad capital y Rosario. “Tenemos que evaluar cuál es la capacidad de respuesta de cada lugar, cómo está el sistema de salud en cada localidad”, dijo.

Mientras la curva de contagios de coronavirus sube en Santa Fe, el gobierno provincial analiza detalladamente los pasos a seguir. Así lo hizo saber este jueves Omar Perotti cuando dialogó con la prensa en el marco del Día de la Industria.

Al mandatario lo consultaron por la posibilidad de “cerrar” actividades o volver de fase. “Generamos las acciones con el mayor equilibrio posible, que nos resguarde la vida y el mayor nivel de actividad. Sabiendo que no toda la provincia tiene la misma realidad ni requiere de las mismas medidas en el mismo momento”, dijo el gobernador.

En ese sentido, Perotti expresó: “La evaluación general tiene que ser muy importante, para no tomar medidas en un lugar que no sirvan o se extendían sin necesidad, o que sean tardes porque no la estás aplicando en un esquema general que no tiene mucha vinculación”.

Cuando se le preguntó por el caso de Santa Fe y Rosario que tiene circulación comunitaria, el mandatario señaló que “la velocidad de contagio es importante, los números de casos son diferentes”. Y agregó: “Pero lo que tenemos que evaluar es la capacidad de respuesta de cada lugar, cómo está el sistema de salud en cada localidad”.

“Cuando hemos cerrado algún lugar ha mejorado. El caso ejemplo es Monte Vera, se cerró y mejoró pero esa medida fue útil allí, hay que ver si la medida es la misma o cuáles son las actividades”, cerró.





Carrera en Rafaela

Por otra parte, Perotti se refirió a lo ocurrido con la supuesta realización de una carrera de autos en Rafaela. “No se suspendió lo que no estuvo nunca. Es un deseo que vuelva el automovilismo. Hay que ver cómo está el circuito y cómo podemos aplicar los protocolos. No se puede poner una fecha sin analizar estas situaciones. Correr riesgos no se hace y menos sobre la marcha a salir a hacer algo de un día para el otro” señaló.