El ex ministro de Economía Roberto Lavagna rechazó la reforma judicial y afirmó que la mayoría de su interbloque de diputados nacionales está en contra, pero no "forzará posiciones únicas" en la discusión legislativa, en la que tendrá un rol clave a la hora de votar.

"Mal ejemplo sería que el sector que en la campaña presidencial del 2019 defendió los consensos, trabajó en soledad frente a los grandes de ambos lados de la grieta, forzara posiciones únicas", señaló Lavagna.

En su cuenta de la red social Twitter, el ex funcionario, sostuvo: "Eso queda, como históricamente lo han hecho, para los conservadurismos o los populismos. El disenso es un componente esencial de las democracias modernas".

"El interbloque de diputados que integra #ConsensoFederal podrá tener o no una posición unificada en el vital tema de la reforma judicial, si bien la mayoría ya se ha expedido públicamente en contra", arrancó el ex ministro en un hilo de tuits.

Y señaló: "En lo personal, quiero dejar clara mi posición. Gobernar requiere: 1) marcar el rumbo en forma duradera, 2) tener sentido de la oportunidad y 3) lograr los máximos grados de consenso posibles. Nada de eso cumple el caótico mercado de reparto de posiciones judiciales donde estamos".

Al aclarar su postura contraria a la reforma judicial que planteó el presidente Alberto Fernández, Lavagna señaló que "las posiciones en el Interbloque no deben llamar la atención", y dijo que "responden a realidades provinciales distintas (Salta, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires), a diferentes momentos de elección (2017, 2019) y a orígenes políticos diversos (Justicialismo, Socialismo, acuerdos provinciales)".

"No sólo no es extraño, es positivo que tengan posturas propias", agregó el ex ministro.

Rechazo

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de la medida cautelar presentada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal porteña, para evitar ser removidos de los cargos en los que fueron designados durante el macrismo, tal cual promueve el oficialismo.

Se trata de los integrantes de la Cámara cuyas designaciones están siendo revisadas por el Senado a petición del Consejo de la Magistratura, que advirtió que fueron hechas de manera irregular, ya que no tuvieron en su momento el aval de la Cámara Alta.

Los camaristas Jorge Alemany y Guillermo Treacy confirmaron el fallo de primera instancia que había rechazado la medida cautelar presentado por ambos jueces, en momentos en que paralelamente sus designaciones son revisadas por el Senado.