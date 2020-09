Boca seguirá en Ezeiza hasta el 12 de septiembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El plantel "xeneize", con sus 18 contagiados con coronavirus, permanecerá concentrado en el hotel de la localidad de Tristán Suárez. El primer partido oficial de los dirigidos por Russo será el jueves 17 de este mes ante Libertad de Paraguay por la Libertadores.

El plantel de Boca, con 18 de sus integrantes contagiados con el virus Covid-19, seguirá concentrado hasta el sábado 12 de septiembre en el hotel cercano a la zona de Ezeiza, por pedido del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Los jugadores que dieron negativos en los testeos se entrenaron este viernes en las dos canchas ubicadas en el hotel de la localidad de Tristán Suárez, a la espera de que el lunes (con el permiso de las autoridades sanitarias) puedan trabajar en el centro de entrenamientos que el club tiene en Ezeiza.

A ese grupo se sumarían Iván Marcone, Agustín Almendra, Gonzalo Maroni y el juvenil Agustín Lastra, quienes realizaron aislamiento por haber dado positivo en coronavirus dos semanas atrás. En la práctica de ayer estuvieron 14 jugadores divididos en dos canchas, bajo la coordinación de Mariano Herrón, uno de los ayudantes del entrenador Miguel Russo, y el preparador físico alterno Alejandro Blasco. El otro ayudante técnico, Leandro Somoza; el entrenador de arqueros, Fernando Gayoso; y el preparador físico principal, Damián Lanatta, dieron positivo en coronavirus durante esta semana.

Las 61 personas alojadas en el hotel tendrán que hacer hoy un nuevo test PCR, mientras que para el lunes próximo por la tarde se esperan los resultados para ver si hay otro positivo en lo que Boca intentó conformar como una "burbuja sanitaria".

Allegados al cuerpo médico boquense dijeron que el miércoles próximo los ocho jugadores que dieron positivo asintomáticos podrían empezar a entrenarse, después de realizarse los análisis cardiológicos, a quienes se podrían sumar algunos que tuvieron síntomas leves.

En tanto, el médico infectólogo Tomás Orduna (MN 61528) indicó al respecto que "las personas que dan positivo asintomáticas, después de diez días podrán integrarse a sus actividades. No soy deportólogo, pero pienso que si se hacen el chequeo cardiológico correspondiente, no tendrían problemas para volver a practicar".

En tanto, Russo continúa en su casa, con la tranquilidad de saber que su hisopado dio negativo. El DT boquense es paciente de doble riesgo por tener 64 años de edad y haber tenido una enfermedad oncológica hace dos años. El técnico podría retomar sus tareas cuando el plantel sea autorizado para volver a entrenar en el predio de Ezeiza.

Según sus allegados, está de muy buen animo pese a la situación y de ninguna manera quiere suspender el regreso de Boca a los partidos por la Copa Libertadores. Además, espera contar con varios titulares para ese encuentro. Boca tiene ya 26 casos de coronavirus, de los cuales 18 son futbolistas del plantel profesional, mientras que tres de los contagiados son integrantes del cuerpo técnico, uno del cuerpo médico y seis son empleados de otras áreas del club.

Si bien en el comunicado emitido el miércoles, Boca evitó publicar los nombres, se supo que los jugadores titulares afectados son Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra (el arquero y toda la defensa titular); Guillermo "Pol" Fernández, Eduardo Salvio, Franco Soldano y Ramón "Wanchope" Ábila.

El primer enfrentamiento oficial del campeón de la Superliga será en Asunción el jueves 17 ante Libertad de Paraguay, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2020.

"Creo que la mayoría va a poder jugar"

El presidente de Boca, Jorge Ameal, se refirió a los 18 casos de Covid-19 positivos que tiene el plantel que dirige Miguel Ángel Russo, 9 de ellos titulares, y confió en "la mayoría va a poder jugar contra Libertad". El miércoles vamos a tener una semblanza de lo que pasa, vamos a llegar bien, no nos hagamos problemas", aseguró Ameal. "Quiero llevar tranquilidad a la gente de Boca, los jugadores están bien, Miguel esta bien, es una pandemia que es imposible de parar. a los jugadores del PSG les pasó lo mismo", agregó sobre el tema.

En cuanto a cómo pudo haber surgido el brote de coronavirus en la concentración del hotel de la zona de Tristán Suárez, dijo que "no creo que haya salido o entrado gente de la burbuja. Hicimos un gran esfuerzo para que todos estuviéramos en el hotel. Había un falso negativo y terminó contagiando a todo el mundo. Realizamos once testeos al plantel desde que comenzó esto. Mañana (por hoy) se va a testear y se va a realizar el PCR correspondiente, y el miércoles vamos hacer otro hisopado y los estudios cardiológicos. Tratamos de hacer todo bien, hicimos todo lo que un sanitarista dijo que hay que hacer, pero nos mató un falso negativo".

Luego habló de la posibilidad de que la Conmebol retrase la reanudación de la Copa Libertadores: "No estamos hablando con Conmebol, si mañana se corren las fechas estaremos conformes. Si no nuestro plantel va a estar preparado para estar en Paraguay. Tenemos una muy buena relación con el presidente Domínguez. No queremos tener situaciones que después nos traigan consecuencias. Acataremos el reglamento".

Además, habló de la situación del entrenador Miguel Ángel Russo, que es paciente de riesgo por tener 64 años y por haber sufrido una grave enfermedad en 2018: "Queremos tener a Miguel en su casa, no en el predio. Trabajando con los jugadores por zoom", señaló.

Por último, habló del ídolo Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la institución: "Fui a buscar a Román para que sea directivo, no como manager. Hoy tiene su consejo de fútbol. Lo que entiende, sabe y se preocupa por el club es muy importante y no me cabe duda de que en algún momento será el presidente de Boca".