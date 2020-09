Juan Pablo Poletti: "Hoy el ?Te necesito? es para cada santafesino"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con la curva de coronavirus en pleno ascenso, el director del hospital Cullen explicó a El Litoral cómo se trabaja desde el consejo asesor sanitario provincial y en el propio efector para contener el brote y pidió máximo compromiso a la ciudadanía para cuidar el recurso humano del sistema de salud.

El director del hospital J. M. Cullen, Dr. Juan Pablo Poletti es, además, uno de los miembros del equipo asesor del gobernador en la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. En calidad de ambos roles, explicó a El Litoral cómo y por qué se tomó la decisión de restringir la circulación en la ciudad sin cambio de fase pero insistió en la responsabilidad social para no saturar el estresado sistema de salud del área metropolitana.

Al respecto, el funcionario comentó que “en las reuniones del Gobernador con los expertos, cada uno de la opinión, no solo desde el punto de vista local y las diferentes áreas de la amplia región, sino que también se toman otras experiencias, no solo nacionales sino internacionales, para tratar de aprender de lo que se hizo en otros lugares, para no llegar a la misma situación”. “En ese sentido, hay una generosidad total por parte de uno de escuchar y del otro de opinar para ayudar de la contingencia y tomar decisiones certeras y precisas en un momento crítico, para no llegar tarde a frenar la curva de duplicación”, detalló.

Sin embargo, aseguró que “efectivamente, desde hace unos días estamos viendo la gran velocidad de duplicación de casos en la ciudad de Santa Fe, empezamos a ver las similitudes con lo que sucedía en otras ciudades, por eso es que se pone en alerta, para no pasar por esas mismas situaciones”. “Estadísticamente, nosotros estamos muy por debajo de otras ciudades pero en la curva de proyección – de no cambiar esa curva- terminaríamos con la misma cantidad de contagiados”, advirtió Poletti.

En cuanto a la baja tasa de letalidad de la provincia respecto del resto del país, la atribuyó “al gran sistema sanitario que tiene Santa Fe”: “realmente es un servicio sanitario organizado, donde se complementan lo público y lo privado, que hace que si uno puede atender al paciente Covid grave en tiempo y forma y en la medida óptima, posiblemente la tasa de letalidad va a seguir siendo baja, pero en la medida en que los servicios sanitarios se vayan saturando y que más allá del esfuerzo de los sistemas de salud toda ciudadanía se enferme al mismo tiempo no hay sistema de salud que aguante, y eso ya está demostrado en el mundo; por lo que es clave que para mantener esta baja tasa de letalidad no debe colapsar el sistema y la ciudadanía debe seguir colaborando, porque realmente está haciendo un esfuerzo enorme, pero le pedimos este esfuerzo extra para poder llegar al fin de este pico sin más muertes que las que necesariamente la pandemia produce”, consideró.

La decisión de restringir la circulación en la ciudad de Santa Fe

Consultado sobre cómo se toman las decisiones de cambios de fase y sus variantes en cada localidad, Poletti explicó que se respetan “las decisiones que puedan tomar las autoridades municipales”, “pero personalmente como director del hospital creo que es necesaria una restricción de la circulación, si no es con cambio de fase es con más controles, que es fundamental que nos empecemos a quedar en casa y no circulemos, que tengamos que hacer lo estrictamente necesario”, confesó.

“Como ciudad de Santa Fe debemos ver los números que hoy tienen las ciudades de Rosario, de Buenos Aires y adelantarnos y frenar ese pico, que impacte menos en la asistencia sanitaria; sabemos que en el sistema sanitario de Santa Fe se ha decidido que toda la internación vaya al sector público y los privados puedan contener los pacientes no - Covid, pero de haber más circulación va a llegar un momento que las camas no van a dar abasto y nosotros necesitamos que se baje la circulación de gente”, señaló y agregó que “es necesario que la ciudadanía tome conciencia de que debe quedarse en su casa y no salir si no es estrictamente necesario o si no es para una actividad laboral o económica personal, pero no para divertimento, esparcimiento o porque extraño a un amigo: todos extrañamos familiares, todos tenemos ganas de encontrarnos pero no es justamente este el momento”. “Hicimos mucho sacrificio para llegar hasta hoy con los sistemas sanitarios sin colapsar; debemos hacer un esfuercito más, que es el que se necesita hoy para que el sistema no colapse”, solicitó.

Sobre la decisión municipal de restringir la circulación en la ciudad de Santa Fe, Poletti manifestó que “como director del hospital” la avala y la considera “sumamente necesaria en este momento”, “no solo por la velocidad de contagio del virus -y el gran contagio que este virus ya demostró que tiene-, sino por la insistencia en las medidas de protección personal: distanciamiento, lavado de manos, uso del tapabocas, que cubra bien boca, mentón y nariz”. “Es un virus sumamente contagioso, distinto a otros; por otro lado, la restricción de circulación es imperiosa, porque necesitamos bajar también el ingreso de pacientes no – Covid al hospital”, dijo. “Volvimos a estar ocupados por camas críticas no – Covid, accidentes de motos y auto, patologías no – Covid por trauma, heridos, mientras que en marzo y abril la disminución de la circulación fue realmente exitosa, con la población colaborando con los sistemas de salud, para que de esta manera pudiéramos disponer de las camas para ese porcentaje de pacientes Covid que iban a necesitar terapia intensiva”, recordó el médico.

El personal sanitario, al límite

“En cuanto al personal de salud hago más que enorgullecerme, sobre todo del personal de salud del Cullen, como director”, afirmó Poletti. “Conozco la realidad de otros efectores de salud donde están viviendo lo mismo -prosiguió-: es un personal que trabaja con compromiso, orgullo y realmente poniéndose la camiseta de la salud en este momento en que le toca jugar este partido”. Pero advirtió que “sin lugar a dudas, los ánimos se vencen”. “El cansancio se siente y a ellos además de la cuarentena que hizo toda la ciudadanía, sin ver a sus familiares ni nada, les toca pelear esta batalla con un grado de estrés y esfuerzo a nivel de las camas críticas, sino también de las no – Covid, porque hay que seguir atendiendo otras patologías”, puntualizó.

“Es aquí donde ellos también están pidiendo el esfuerzo de la ciudadanía -además de aplaudirlos- se quede en su casa, que no sea un aplauso en redes, que cuando esté por salir piense en cada agente de salud que está cansado, que tiene que salir a dar esta batalla y yo me puedo quedar en casa: no ir a jugar un partido de Fútbol 5, no ir a encontrarnos en una casa, no hacer un cumpleaños...sino pensar en algún conocido que tengamos en la salud, que sepamos que no la está pasando bien”, pidió, e insistió en que “la clave está en que este partido no solo lo juegan los médicos, las enfermeras, los administrativos, los camilleros, la gente de mantenimiento de los hospitales o los sanatorios sino que también juega la ciudadanía y se tiene que quedar en su casa”.

“Los directores de hospitales y los que estamos en los sistemas sanitarios, cada uno de los trabajadores de salud, desde camilleros, mucamos, enfermeros, administrativos, hasta el médico de terapia intensiva, le pedimos a la ciudadanía un esfuerzo extra, un sacrificio más, es sumamente necesario que bajemos la circulación de gente, es sumamente necesario que entiendan que el sistema sanitario está preparado pero que va a colapsar en el caso de que siga habiendo reuniones sociales, que no sigamos juntando en una esquina a compartir una botella o un vaso, que no nos lavemos las manos, no tengamos distanciamiento”, reiteró el doctor, y reconoció que “por supuesto que lleva un perjuicio económico”, “pero es el momento de hacer esfuerzo, porque el sistema sanitario puede dar respuesta con su organización siempre y cuando se baje la curva de contagio, si no, vamos a estar en serios problemas a la hora de poder contener todos los enfermos que se contagien”.

“Es sumamente necesario sincerarnos, necesitamos de todos”, confesó. “El equipo de salud está haciendo un esfuerzo hace cinco meses, porque hacen la cuarentena y además trabajan día a día esperando el famoso pico que nunca había llegado y ahora lo tenemos cerca: es el momento de hacer la cuarentena; hoy es el momento donde esa carta que en su momento se escribió para los agentes de salud, hoy es para la ciudadanía, el “Te necesito” tiene que ser para cada ciudadano, para que entienda que necesitamos que haga su parte, que juegue este partido quedándose en su casa y no contagiándose para no necesitar de un efector de salud que tal vez ya esté lleno de camas ocupadas por algunos que no cumplieron la cuarentena”, concluyó el director del hospital Cullen.