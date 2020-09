Un médico de Esperanza murió en el Cullen, contagiado de Covid-19

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El otorrinolaringólogo Ricardo Blazicevic (66) falleció este lunes tras permanecer una semana internado en terapia intensiva.

Este lunes se registró el deceso del otorrinolaringólogo Ricardo Blazicevic (66), oriundo de Esperanza, quien se internó la semana pasada en el hospital Cullen tras haberse contagiado de Covid-19 y permanecer en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

El profesional tenía otras comorbilidades (problemas cardíacos) y era considerado paciente de riesgo. Fuentes del hospital confirmaron a El Litoral que falleció de muerte súbita y que estaba contagiado con coronavirus. También se supo que recibió plasma y que lo habían logrado estabilizar, sin embargo no pudo reponerse por completo y falleció en la mañana de este lunes.

Covid-19 en Esperanza

En el reporte de este lunes, el Comité de Emergencia Departamental, junto al municipio de Esperanza, informaron que, “en la ciudad no se confirman nuevos casos, quedan pendientes de resultados 3 casos; hay 2 personas en internación general y 2 personas en camas críticas y son 4 las altas”, detallaron.

El total acumulado desde el inicio de la pandemia es de 57 personas infectadas, los casos que permanecen activos son 16. Mientras que hay 110 personas aisladas.

“Una recomendación fundamental a la hora de mitigar la circulación del coronavirus en la ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y restringir al mínimo el contacto social; que ciertas prácticas estén permitidas, no las transforma en obligatorias, y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión”, señalaron en el reporte.