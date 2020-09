https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.09.2020

11:19

A estar atentos ¿Cuáles son las estafas más frecuentes?

Desde la Defensoría del Pueblo detallaron las formas más frecuentes para concretar los engaños o estafas. Estas son algunas:

-Anses- Reparación Histórica: la víctima recibe un llamado donde una persona se presenta como empleado de Anses, el mismo le manifiesta que debe cobrar una reparación histórica por algún familiar fallecido o por alguna mala liquidación de la jubilación de la persona engañada. Es ahí donde le piden que se dirija a un cajero automático para poder realizar la acreditación del dinero, que en realidad después va a terminar brindando claves o transfiriendo plata.

-Anses- IFE: la víctima recibe un llamado de una persona que dice ser empleado de Anses, el que le manifiesta que ha sido beneficiado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga el gobierno, pero que para poder recibir el dinero necesita una cuenta y dirigirse al cajero.

-Venta de vehículos: las ventas de automóviles por Mercado Libre, en donde se les solicita un depósito por el flete del vehículo o un adelanto de dinero por la venta. Luego ya no hay más contacto con los estafadores. Suelen ser falsos todos los avisos con frases como: "vendo urgente por viaje", "vendo urgente porque me salió un negocio", "vendo urgente porque necesito el dinero", así como avisos y comunicaciones que ofrecen en forma fraudulenta financiaciones para compra de unidades 0 km, a través de redes sociales con precios de venta considerablemente menor al precio real de mercado del vehículo.

-Ventas por Facebook: la víctima publica algo para vender (autos, motos, muebles, PlayStation, etc.), desde un perfil o al número que publican se comunica una persona con intenciones de comprar. Luego de la negociación y de arribar a un acuerdo, la persona interesada en comprar le solicita un número de CBU para transferir el dinero, aduciendo que es de otra localidad, que no puede viajar a la brevedad y que no quiere perder la oportunidad de la compra. Luego de unas horas se vuelve a comunicar y le dice que debido a un problema en el sistema el banco retuvo el dinero, a él se lo descontaron, pero no aparece en la cuenta de la víctima, por lo que para destrabar el dinero deberá acercarse a un cajero y seguir las instrucciones.