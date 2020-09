"Hace más de una semana que tengo coronavirus y recién me piden la lista de contactos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una paciente con aislamiento domiciliario dialogó con El Litoral y confesó que aunque admite que los médicos y enfermeros están “desbordados”, no está conforme con la atención que le brindaron desde el 0800.

Gabi C. tiene coronavirus y se las arregla como puede. No es que viva sola, sino que después de una semana, recién comenzaron a realizarle el seguimiento epidemiológico.

“El viernes 28 de agosto tuvo síntomas mi hermana y después de intentar todo el sábado que nos dieran respuesta en el 0800 - 555 - 6549, finalmente conseguimos turno para que le realicen el hisopado el lunes 31 en el Cemafé”, relató Gabi a El Litoral. “El 1 de septiembre a la tarde yo también empecé a sentir síntomas, avisé en mi trabajo, activaron el protocolo y me dieron turno con un laboratorio privado para el viernes 4 a la mañana; a la tarde, el viernes, llegaron los dos resultados: negativo para mi hermana, positivo para mí”. “Desde entonces nadie se puso en contacto conmigo”, aseguró.

“La verdad que es una vergüenza, un abandono de persona, el lunes empeoré, me descompuse, no podía respirar, no podía hablar, el martes 8 a la mañana mi novio llamó al 0800 y dijo que me iba a pasar a buscar para llevarme al Cullen, pero después me llamó un médico a mí y me dijo que no me puedo trasladar, que si estoy grave o necesito algo tengo que llamar al 107 pero de ninguna manera me tenía que trasladar”, contó.

“Aproveché para preguntarle algunas cosas -prosiguió Gabi-, y me dijo que me anotaba “en una planilla” para que me otro profesional me hiciera el seguimiento, pero era la quinta vez que me tomaban los datos y después nadie me contactaba”. “Pensé que me tomaban el pelo, ya el primer día en un lapso de dos horas y media me habían tomado tres veces los datos, porque cuando vos llamás te atienden las telefonistas, te toman lo datos y te pasan con un supuesto médico que jamás te atiende, así que volvía a llamar y me volvían a tomar los datos”, recordó. “Recién este miércoles 9 por la mañana me llamó una médica del 0800 y me pidió los contactos estrechos, así que hice la lista, pero una semana después, cuando tanto están pidiendo aislarse”, manifestó la paciente.

La situación familiar

“Mi hermana también está aislada, ella se recuperó antes, aunque dio negativo tiene para varios días de aislamiento preventivo de todas maneras -dijo Gabi-; a ella sí la llamaron varias veces desde el 0800 para darle instrucciones, sin embargo, escribió muchos correos solicitando el certificado de Covid negativo y nadie le respondió”.

“Mis papás -adultos mayores ambos- están solos en la planta baja, pasa un rato otro de mis hermanos cuando sale del trabajo y les deja preparado algo para comer, pero él tiene su propia familia así que se vuelve luego a su casa; el resto del día, mi hermana y yo les indicamos por teléfono los medicamentos que deben tomar y ellos como pueden se arreglan y entre nosotras dos también nos manejamos con el celular”, lamentó.

En cuanto a su disconformidad, Gabi reconoció que “no es contra los doctores ni los enfermeros”, “ellos están desbordados, pero me da bronca que hagan propaganda por todos lados y salgan los políticos a hablar pero cuando necesitás no pasa nada, eso me da mucha bronca, hacés las cosas como te están diciendo y no hay respuesta”,consideró. “Que pongan más personal, que pongan dinero donde hay que ponerlo y no en tanta propaganda”, concluyó.