Durante la pandemia, crecieron las noticias falsas relacionadas al pueblo judío

Jueves 10.09.2020 - Última actualización - 18:52

17:58

El Litoral consultó la postura de la DAIA Santa Fe frente a un informe de la Unión Europea que denuncia que una serie de teorías falsas señala a los judíos como creadores del virus o responsables de su expansión.

El pasado miércoles se conoció un informe de la Unión Europea que denuncia que la pandemia de Covid-19 ha generado una serie de falsas teorías que señalan que el pueblo judío es responsable de la creación o la propagación del coronavirus, inundando las redes sociales de noticias falsas con contenido antisemita.

En diálogo con El Litoral y en representación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Santa Fe, Fabián Glembotzky, ratificó que se nota, “a partir de la pandemia , un crecimiento muy grande del antisemitismo, sobre todo en las redes sociales, acusando a los judíos de una gran conspiración internacional y de haber sido los factores que desarrollaron el virus y que además tienen la vacuna contra la Covid”.

En tal sentido, explicó que “los casos de antisemitismo no son nuevos”: “esto es centenario, viene desde la época de los protocolos de los sabios de Sion a principios del siglo XX, donde se hablaba de la conspiración internacional judía para quedarse con la Patagonia y otros lugares del mundo, O el tema de los banqueros judíos que querían quedarse con la plata del mundo”. “Esto es más de lo mismo -aseguró-, simplemente disfrazado bajo el tema de la pandemia y tratando de buscar siempre un chivo expiatorio que, en este caso, es el pueblo judío”.

Fake News “anticuarentena”

Los mensajes en las redes sociales apuntan a que los lectores incautos dejen de creer en la existencia una pandemia real y consideren la posibilidad de una orquestación global con distintos fines: algunos sugieren que detrás del discurso del coronavirus hay corporaciones económicas, otros aseguran que la motivación es ideológica, incluso algunos postulan que es un mega experimento social.

Sin embargo, Glembotzky prefirió no circunscribir las noticias falsas solo al movimiento anticuarentena: “en particular yo no pondría solamente en manos de los movimientos anticuarentena porque creo que acá también hay sectores que no son anticuarentena pero desde la ignorancia y el anonimato de las redes sociales siempre tienen un motivo para atacar, para hacer discriminación y xenofobia”, consideró.

“De alguna manera estamos tratando siempre de desmitificar esta cuestión porque obviamente no es real”, lamentó, y adelantó que “a partir de eso, desde la DAIA se está trabajando institucionalmente con la Alianza Internacional de Memoria por el Holocausto y el gobierno nacional argentino en el caso de la adhesión a la figura del antisemitismo que la alianza internacional está proponiendo”.