Sigue firme el pedido de Garcilaso y no vuelve de su licencia Colón: Juego de la silla pero al revés, nadie quiere sentarse de tesorero

A contramano con las declaraciones del mismo vicepresidente José Alonso, dijo en Radio GOL que la tesorería quedaba nuevamente en manos de Julián Garcilaso, El Litoral está en condiciones de asegurar que no será así, ya que el mismo protagonista confirmó a este diario que está atravesando a los 77 años por cuestiones personales de salud que le impiden exponerse, por lo que su licencia seguirá firme "hasta el final del mandato" de la actual gestión de Vignatti. Entre otras cosas, esta irregularidad en un puesto clave de la CD como es el manejo de los números, motivará una presentación de la Agrupación Ricardo Magdalena en Personas Jurídicas.

El tesorero con licencia; el pro-tesorero con renuncia presentada y quien sigue en el órden de Comisión Directiva (Alicia Coronel) imposibilitada de asumir esa función por cuestiones laborales. Así las cosas, la incertidumbre por la tesorería es total. "Hay que seguir bajando en la lista para ver quién quiere agarrar esa responsabilidad en este momento", deslizaron por lo bajo ante la consulta de este diario.

Por otro lado, en declaraciones a Radio Cooperativa, un medio de nivel nacional, el vicepresidente Horacio Darrás habló de este momento especial: "Hay dos hechos que no debemos separar, porque van mancomunadas. Día a día estamos peleando por la compleja situación económica. Por la postergación se va cerrando cada vez más la billetera por la falta de ingresos. Ni hablar de la cuota societaria, contemplando también el riesgo que implicaría si la televisión deja de enviar el flujo del que hoy dependemos. Esto nos lleva a un estado de alerta", apuntó en diálogo con AM 770.

"Si bien hoy Santa Fe está cada vez más comprometida, el AMBA y CABBA lo están más y el principal foco de actividad está ahí, en Buenos Aires. Entonces es vital saber hasta dónde vamos. Es necesario lo económico, pero también la salud, porque si no es imposible progresar. Uno tiene que ir analizando el día a día para intentar desenredar este nudo que tiene en vilo a todos", dijo Darrás.

"No es sólo fútbol ésto, porque todos los deportes están involucrados en esto y también otro tipo de actividades. Nadie que queda exento. No le pasa a uno solo, entonces que hay que ir resolviendo con tranquilidad cada cosa. De poco. Por ahora lo único que tenemos son deseos y no queda otra que apoyar para llegar a buen puerto", expresó el recordado presidente de los 100 años.

En la parte final de la entrevista con el medio nacional, Darrás habló del rumor del "Pulga" Rodríguez a Gimnasia: "Pulga está y tiene contrato en Colón. Está trabajando bien a las órdenes de Eduardo Domínguez, bajo un protocolo sanitario y con sumos cuidados. Está entrenando normalmente. Es un jugador de jerarquía y la única forma de que salga es a cambio de algo muy oneroso. Por eso sigue trabajando y lo queremos".

4 años de su muerte: A Moreyra nadie lo olvida

Se cumplen cuatro años de la desaparición física del querido Negro Ramón Moreyra, aquél aguerrido ex volante central de Colón, que cosechó grandes amistades que lo acompañaron hasta su último instante de vida. "Yo era un '5' que pegaba patadas como cable pelado", le dijo una vez el Negro Moreyra a El Litoral, en una frase que lo inmortalizó. Su recuerdo permanecerá vivo y para siempre en los sabaleros y en sus muchos amigos que todavía lo lloran.