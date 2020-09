Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Baréin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes (11.09.2020) que Baréin e Israel normalizarán sus relaciones, un mes después del histórico acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.

"¡Otro avance histórico hoy!", tuiteó el mandatario estadounidense. "Nuestros dos grandes amigos, Israel y Baréin, llegan a un acuerdo de paz". Asimismo, Trump celebró que Baréin es "el segundo país árabe en acordar la paz con Israel" en un mes.

En una declaración conjunta de Estados Unidos, Baréin e Israel, los líderes de los tres países anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y el Reino de Baréin. "Ciudadanos de Israel, estoy emocionado de anunciarles que esta noche lograremos otro acuerdo de paz con otro país árabe, Baréin. Este acuerdo se suma a la paz histórica con Emiratos Árabes Unidos", declaró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un comunicado separado.

Normalizar las relaciones entre Israel y los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, incluidas las ricas monarquías del Golfo, es un objetivo clave de la estrategia regional implementada por Trump para contener a Irán, enemigo íntimo de Washington y también del Estado hebreo. Baréin e Israel comparten la misma hostilidad hacia Teherán, al que Baréin acusa de instrumentalizar a la comunidad chiíta del país contra la dinastía sunita gobernante.

