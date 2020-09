https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.09.2020 - Última actualización - 5:33

5:27

Son los dos jueces cuyas reubicaciones durante el macrismo fue revisada por el Senado. La vicepresidenta también embistió a Martín Irurzun, autor de la doctrina para "encarcelar a peronistas o kirchneristas".

Tras la anulación de procesamientos a Dietrich y Dujovne Cristina acusó a dos camaristas por "garantizar la impunidad" de Macri Son los dos jueces cuyas reubicaciones durante el macrismo fue revisada por el Senado. La vicepresidenta también embistió a Martín Irurzun, autor de la doctrina para "encarcelar a peronistas o kirchneristas".

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos en la mira del oficialismo en el Senado, van a "garantizar la impunidad" del ex presidente Mauricio Macri y sus ex funcionarios.

"Ayer (jueves) se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de (Guillermo) Dietrich, (Javier) Iguacel y (Nicolás) Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de 600 millones de dólares", sostuvo la ex mandataria.

A través de su cuenta de Twitter, la titular del Senado también arremetió contra el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, al indicar que "es el otro camarista que anuló el procesamiento de los macristas".

"Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas (como prefieras) por la teoría del `poder residual´", recordó.

Tras la decisión judicial de anular el procesamiento de ex funcionarios de Cambiemos, Cristina Kirchner aprovechó la ocasión para cuestionar al Grupo Clarín, y afirmó: "En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente... Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción".

En ese sentido, completó: "¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?".

Los jueces Bruglia y Bertuzzi se encuentran en medio de una batalla legal contra el Gobierno, ya que el oficialismo afirma que sus traslados a la Cámara Federal no tuvieron el acuerdo necesario en el Senado: los magistrados plantearon un recurso de per saltum para que la Corte Suprema defina la cuestión.

"En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente..."

La Corte revisará si son legales los traslados

Foto: Archivo

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, aseguró que el máximo tribunal "es la autoridad final" y va a dar "una respuesta adecuada a derecho" al pedido de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes quieren evitar el traslado de sus puestos.

"Los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por esta y otra razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento", sostuvo el titular del máximo tribunal.

En declaraciones a La Nación, Rosenkrantz reconoció que los miembros de la Corte han "estado intercambiando opiniones, como parte de la necesaria deliberación que precede a la resolución de casos de esta envergadura".

"Ello en modo alguno debería generar suspicacias ni motivar ninguna conjetura acerca del modo en que la Corte habrá de decidir. La Corte va a decidir", subrayó el titular del máximo tribunal.

Y agregó: "Nadie debe olvidar que la Corte Suprema es la autoridad final, posee siempre la última palabra, en casos en los que, como en el de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, se pone en cuestión la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado".

En ese sentido, Rosenkrantz destacó que "el país tiene que estar seguro de que el Tribunal dará oportunamente una respuesta adecuada a derecho".

Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentaron un recurso de per saltum para evitar ser traslados de sus actuales puestos, tal como pretende el Frente de Todos, y la Corte Suprema aceptó tratarlo.

El oficialismo afirma que para llegar a sus actuales puestos en la Justicia debían haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado, algo que no ocurrió porque el ex presidente Mauricio Macri los nombró por decreto.

"Nadie debe olvidar que la Corte Suprema es la autoridad final, posee siempre la última palabra, en casos en los que, como en el de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, se pone en cuestión la constitucionalidad". Carlos Rosenkrantz. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La UIF quiere querellar a ex funcionarios nacionales

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investiga a ex funcionarios de Cambiemos por supuestas irregularidades en la concesión de peajes de Zona Oeste y Panamericana, y pidió que se dicte inhibición general de bienes a las empresas favorecidas, que pertenecieron a la familia del ex presidente Mauricio Macri.

"Resulta necesario en esta etapa procesal proceder al dictado de medidas cautelares suficientes a los efectos de impedir que los imputados se desprendan de los bienes que resultan necesarios para afrontar una eventual pena pecuniaria", explicó la UIF en el escrito presentado en el juzgado federal 6 subrogado por Julián Ercolini.

El pedido de inhibición es sobre las empresas Ausol, GCO y Abertis Infraestructuras, que estuvieron vinculadas al ex presidente Macri.

La UIF se presentó como querellante en la causa en la que recientemente ex funcionarios fueron desprocesados por la Cámara Federal, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Los camaristas decidieron este jueves dar marcha atrás con los procesamientos dictados en primera instancia por el ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral, al considerar que los acusados no habían podido defenderse de manera correcta.

La causa bajo la carátula "Macri, Mauricio y otros sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público" ahora volverá al juzgado 6, que subroga Ercolini, quien definirá si los vuelve o no a indagar.

Los beneficiados por la Cámara Federal fueron el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne; el ex ministro de transporte Guillermo Dietrich; el ex Procurador del Tesoro Javier Sarabia Frías; y el ex Director de Vialidad Nacional Javier Iguacel.