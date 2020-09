https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.09.2020 - Última actualización - 9:57

9:36

A pesar de que la pandemia no nos permitió hacer la entrevista cara a cara, el carisma y la simpatía de esta increíble artista se sintió a la distancia cuando contó con tanto cariño la pasión que siente por todo lo que hace.

Entre Nosotras Pamela Longoni: "Dejo que la magia de la ilustración me sorprenda" A pesar de que la pandemia no nos permitió hacer la entrevista cara a cara, el carisma y la simpatía de esta increíble artista se sintió a la distancia cuando contó con tanto cariño la pasión que siente por todo lo que hace. A pesar de que la pandemia no nos permitió hacer la entrevista cara a cara, el carisma y la simpatía de esta increíble artista se sintió a la distancia cuando contó con tanto cariño la pasión que siente por todo lo que hace.

La pintura es la representación de todo aquello que uno es y de lo que ama. Simboliza tanto sentimientos como experiencias personales a través de la expresión artística, o por lo menos así lo expresó con otras palabras la ilustradora Pamela Longoni. Y, gracias a las redes sociales que llegaron para ayudar a los pequeños emprendedores que recién arrancan a dar a conocer sus creaciones, es que la conocimos a ella.

La increíble muralista lanzó recientemente su línea de productos para el hogar pintados a mano y enamoró de todo aquel que la vió. Mates, bandejas, agendas, vajillas, cucharones, entre otras cosas divinas conquistaron el corazón no sólo de los esperancinos, puesto que ella reside en esta ciudad, sino también de los santafesinos. Y desde Revista Nosotros, tuvimos la oportunidad de tener una charla íntima con ella donde nos contó todo sobre esta pasión.



"Desde que soy niña amo pintar. Pasaba horas con mis colores, que acomodaba por tonos en una cajita de bombones, mirando revistas o programas de tele donde enseñaban técnicas para dibujar y calcar. En esa etapa vivía en Buenos Aires, y venir de vacaciones a Esperanza con mi bisabuela Rosa, que era mi fan número uno, era una experiencia que amaba. Ella me compraba, siempre que la visitaba, una cajita con 12 colores y un cuadernito con los que me entretenía durante horas en su patio lleno de plantas y pajaritos. La naturaleza siempre me ayudó a conectarme y me motivó a seguir pintando. Por eso uso mucho el hashtag es #mateconvida.

"Arranqué con este emprendimiento en febrero. Una amiga me dijo por qué no te dedicas a pintar productos ya que pintás tantos murales y me gustó la idea. Empecé con algunas cosas y me sorprendió la trascendencia que tuvo. Creo que por nacer en septiembre siento una conexión especial con la primavera. Por eso pinto pajaritos, amo escucharlos al amanecer, y flores, nos cambian el estado de ánimo, así que me gusta reflejar eso en mis productos. Esa buena vibra que me transmiten.

"A la hora de pintar me gustan los colores flúor, tan intensos y estridentes, y también los que son muy tranquilos porque transmiten mucha energía. En productos de uso cotidiano los tonos acuarelables generan más conexión y armonía. Me gusta trasladar este sentimiento tanto con mis diseños como con la combinación de colores que elijo para plasmar mis ideas.

"Todo lo que produzco lo hago desde mi casa. Tengo mi propio tallercito. Al principio me negaba a habitarlo, me gustaba usar la cocina hasta que desbordó de productos y mi familia comía en media mesa. Ahí me di cuenta que debía nacer este lugar. Me levanto muy temprano todos los días, a las cuatro de la mañana, y me siento religiosamente a pintar. El levantarme a esa hora me inspira. Preparo mi pava caliente, aromatizo bien el espacio y me siento a hacer lo que me gusta, descalza preferentemente, si es que no hace mucho frío, así me conecto".





Referentes

Pamela tiene dos grandes referentes que la inspiran con su arte: Tanya Bonya y Guillermo Jara. Como ejemplo internacional, Longoni destaca a Bonya con sus flores sublimes, con un estilo particular y único que hace de su arte algo colosal. Y desde lo local, admira a un artista que vive en su misma ciudad, Guillermo Jara. Si bien lo que él hace no tiene que ver con su trabajo, asegura que el hiperrealismo que hace es el más trascendente que vió. Según la artista, sus pinturas superan la fotografía, y para ella es un gran referente.



​

Forma de venta



Cuando Pamela fue consultada sobre la forma de adquirir las maravillas que crea, respondió: "De momento sólo me dedico a ventas minoristas ya que estas producciones son en menor escala debido a que las ilustraciones llevan mucho tiempo. Entonces prefiero ir así, de a poquito. La producción lleva tiempo y no quiero sobrecargarme. Por este motivo, de momento, sólo estoy vendiendo en esta zona y por las redes. Más adelante me gustaría aceptar puntos estratégicos, y redireccionar a los clientes".

"Me gusta pensar que la ilustración tiene algo mágico que te va sorprendiendo en la marcha. Hoy se está dando así. Después dejo que fluya. Me gusta que todo se de de forma natural. Así que no proyecto, pero no dejo de trabajar ni un día. Que la magia de la ilustración me sorprenda" concluyó la talentosa artista.