La actividad deportiva profesional, autorizada desde organismos nacionales, como ocurre con los planteles de fútbol, está exceptuada de las restricciones.

Hay novedades en Unión Cierra la sede, el plantel sigue y se firmó un acuerdo con el Sanatorio Santa Fe

Después de las medidas que se tomaron ayer con el retroceso ordenado desde el Gobierno provincial y municipal, Unión informó que a partir de "las medidas tomadas por el gobierno provincial (Dcto N° 0954), la sede permanecerá cerrada durante 14 días corridos. Durante este tiempo los asociados podrán realizar sus trámites en la oficina virtual ingresando a: http://sociosunion.com.ar".

Por otra parte, el plantel se sigue preparando y ya hubo entrenamientos de fútbol en los que Azconzábal comienza a perfilar un equipo, por más que todavía le están faltando algunas incorporaciones. Van 7, pero el técnico pretende sumar a Nicolás Peñailillo, quien continúa en Antofagasta aunque no jugó los últimos dos partidos. Mientras en Chile se dice que no lo hizo porque es inminente su llegada a Unión, en Santa Fe se señala que no jugó porque está lesionado.

Así se los espera a los jugadores, respetando las distancias, en el predio de Casasol. Foto: Gentileza Prensa Club Unión

Ya van dos partidos que Peñailillo no juega en su equipo, ahora dirigido por Almandoz, que está en el quinto lugar de la tabla, a 8 puntos de la U Católica, que es el puntero del certamen. Los últimos dos empates le impidieron a Antofagasta prenderse decididamente en los primeros puestos. Ahora volverá a jugar el jueves de la semana que viene, recibiendo a Unión Española.

Peñailillo tiene contrato con Antofagasta hasta el 31 de diciembre y por las informaciones que llegan desde el país trasandino, el club pretende un resarcimiento de alrededor de 100 mil dólares para darle salida al marcador lateral izquierdo, de buena altura, que Azconzábal conoce muy bien porque lo tuvo como jugador en el año que dirigió en Chile.

El capitán, Claudio Corvalán, a quién Azconzábal ha probado de segundo marcador central, además de su posición natural de lateral por izquierda. Foto: Gentileza Prensa Club Unión

Por último, el club celebró un convenio con Sanatorio Santa Fe, que fue firmado en el propio campo de juego del 15 de Abril, con la presencia del presidente Luis Spahn, el vicepresidente Edgardo Zin y el secretario Andrés Monsalvo, por el lado del club, en tanto que el doctor Carlos Rodríguez Sañudo, presidente del directorio de Sanatorio Santa Fe, lo hizo en representación de la institución.

Recordemos que la atención al plantel profesional y a todos los jugadores del club la ejerce el Grupo Calvo, con los doctores Juan Manuel y Santiago Calvo, y el doctor Eduardo Wagner. Naturalmente que esto seguirá así y en el Sanatorio Santa Fe se realizarán otras actividades médicas aprovechando sus equipamientos y comodidades. Al menos, esta es la escueta información que pudo recabar El Litoral.

Respecto de la actividad del plantel profesional, todo seguirá normalmente ya que las prácticas deportivas profesionales están autorizadas desde el Gobierno Nacional y la Afa. En el decreto que se emitió este viernes, figura en el punto "F".