Sábado 12.09.2020

18:10

Los comercios ya organizan manifestaciones para el lunes "Nos cerraron de golpe y sin aviso"

Un día con las persianas bajas es un "puñal en el pecho" para los locales que no pueden abrir a los clientes. Vivir con la caja diaria se volvió el desafío para los comerciantes tras los tres meses cerrados y sin generar dinero, pero con las obligaciones incrementándose y haciendo malabares para pagarle, al menos, a los empleados.

"Nos cerraron de golpe y sin aviso. Encima que estamos respetando el protocolo de atención, trabajamos con media agenda; eso te lleva a laburar todos los días y no se puede perder un día de trabajo, y más de un momento a otro", criticó Carolina Salvatelli, dueña de una peluquería, que a regañadientes y como la mayoría de los locales no pudieron levantar sus persianas este sábado por la mañana y tampoco lo podrían hacer por 14 días. Ante esta situación, los peluqueros y otros rubros estéticos se manifestarán el lunes a las 10 frente a Casa de Gobierno.

"La protesta es porque no nos dieron tiempo a organizarnos y porque no hay ningún caso Covid en una peluquería, como tampoco en comercios y bares, por todo el protocolo que estamos llevando adelante. Tuvimos clientas 'positivas' pero ninguna peluquera estuvo contagiada", indicó. Entre las pérdidas diarias y las deudas que se agigantan, la peluquera ejemplificó lo que significa no atender un día: "Este sábado no abrimos y tuve que cancelar 10 turnos que a mí me dejan el sueldo de una empleada".

Vivir el día a día, imposible

"En mi peluquería somos cinco trabajando, sumada una manicura, tenemos un promedio de 35-40 personas que atendemos en tres días por el distanciamiento y cantidad de personas. Nos vienen a cortar con la agenda llena para el sábado, martes, miércoles; entonces te quedás sin ingresos", advirtió Salvatelli, quien debe afrontar el pago del alquiler, el sueldo de sus empleadas, el pago a proveedores y ni hablar de los impuestos. "Tengo una deuda impositiva arriba de los $ 200.000. Estamos trabajando con mucha menos gente y la deuda impositiva te corre igual", lamentó.

El mundo de las peluquerías engloba a decenas de rubros estéticos como las depiladoras, cosmetólogas, masajistas, manicuras y estiman que el lunes la manifestación será masiva. "Estamos desesperados, hasta los proveedores que nos venden los insumos se van a manifestar, porque ellos no tienen cómo cobrar todo lo que nos dejaron", sostuvo Salvatelli.

Ante estas restricciones, en las redes sociales se anticipaba y este sábado mismo se pudo comprobar que muchos comercios abrieron de igual manera. "No tenemos más ahorros y la protesta es justa y clara. Hoy está perdido el día y no creo que se vaya a respetar la medida. Muchos van a abrir igual", aseguró.

Algunos gimnasios abiertos, otros esperan

Previo a las medidas adoptadas por el gobierno provincial y municipal, los referentes de gimnasios de la ciudad se manifestaron el viernes frente a Casa de Gobierno, junto con referentes de las canchas de Fútbol 5, bares y restaurantes y cabañas de la costa santafesina, todos sectores afectados por el cierre de actividades.

Tras conocerse las actividades suspendidas, que ya rigen desde la hora cero de este sábado, El Litoral consultó a un referente de las salas de musculación de la ciudad, quien aseguró: "Hoy varios gimnasios abren", mientras que otros esperan cautos si hay alguna novedad.