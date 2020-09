https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 12.09.2020 - Última actualización - 18:40

18:35

Más de 6.000 en la primera semana Covid-19: Santa Fe amplió la cantidad de testeos realizados y sumó una nueva estrategia

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que en la primera semana se realizaron 6.601 testeos, además se implementó la confirmación de caso por criterios clínicos epidemiológicos.



El Ministerio de Salud de la provincia explicó que dado el aumento creciente de los testeos de Covid y de la identificación de casos en Santa Fe, hubo un aumento sustancial en el reporte de casos que se informan a diario.



“Tras la reciente habilitación de nuevos dispositivos de toma de muestras (en Hospitales cuando el paciente puede ir en su movilidad), la ampliación y cantidad sostenida de operativos territoriales y barriales DetectAR, la incorporación de nuevos laboratorios para el procesamiento de muestras permitiendo la descentralización, y a la definición de caso por nexo epidemiológico, entre otros, el número de contagios informados creció de un modo significativo”, explicó Laura Ortube, directora provincial de Articulación de 1er y 2do Nivel de Atención en Salud .



“Estamos generando mucha cantidad de testeos diarios, lo que da lugar a que aumenten los análisis y los laboratorios trabajen más. Hemos ampliado la capacidad de procesar muestras y ampliamos la red de laboratorios –porque recordemos que comenzamos en marzo con uno, hoy ya tenemos cuatro, y pronto se habilitarán otros dos totalizando seis–. Igualmente, eso no implica que algún resultado no demore en obtenerse”, remarcó la funcionaria.



Por otra parte, explicó que el aumento en el número diario de casos informados no solo se debe “al comportamiento natural de un virus de altísima contagiosidad, cuando la pandemia está en clara expansión”, sino también a la “definición de caso positivo por nexo epidemiológico” que, en primera instancia, no requiere confirmación por laboratorio.



Tanto es así que en el mes de agosto se procesaron 16.882 muestras en el sector público, y en la primer semana de septiembre llegaron a 6.601.



Diagnóstico por nexo y contacto estrecho



En relación a la definición de caso positivo por nexo epidemiológico, la funcionaria explicó que el mismo se determina en función del tipo y tiempo de contacto que una persona, sana, tuvo con una o más personas con covid positivo.



“Aquí estamos hablando de los contacto estrechos”, enfatizó Ortube y profundizó: “Se considera contacto estrecho a toda persona que haya estado, al menos, 15 minutos, con un caso confirmado mientras esa persona presentaba síntomas; o bien durante las 48 horas previas al inicio de los mismos, y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas”.



De este modo, las personas identificadas como contactos estrechos se tratarán y se les realizará seguimiento médico de la misma forma que al caso positivo en lo vinculado al aislamiento. Y deberán iniciar un período de 14 días de aislamiento por más que no hayan desarrollado o no desarrollen síntomas.



Ahora bien, si alguno de esos estrechos comienza con síntomas de Covid, en zonas de circulación comunitaria del virus y sin enfermedades preexistentes, es considerado como caso positivo, notificado y contenido como tal; sin que sea necesario realizar, antes, análisis de laboratorio, estudio que podrá realizar en los 14 días que dure su aislamiento



La Importancia de mantenerse en casa



Finalmente, Laura Ortube insistió nuevamente en la importancia del aislamiento. “Es muy importante que seamos estrictos con el autoaislamiento: en el caso de tener síntomas o ser contacto estrecho de alguien con síntomas, o contacto estrecho de alguien con covid positivo, debemos aislarnos; y no esperar a desarrollar síntomas o a acceder al hisopado”, reiteró.



Y explicó: “Este llamado al autoaislamiento no significa que estemos haciendo o vayamos a hacer menos testeos; todo lo contrario. Necesitamos quedarnos en casa ante la mínima sospecha para no seguir diseminando el virus, para protegernos a nosotros y proteger a los otros”.



Por otra parte, en relación al número de testeos remarcó que hay un aumento sustantivo de los casos porque, a las estrategias ya mencionadas, y a la definición de caso positivo por nexo epidemiológico, se sumaron trailers del Ministerio de Salud de la Nación para recorrer el territorio, buscar casos sospechosos, diagnosticar, y bloquear a los contactos.

“El gran desafío es aumentar todas las formas y cantidad de testeos, ir a buscar al virus, y generar el bloqueo inmediato”, explicó en ese sentido y concluyó: Pero para eso les pedimos este esfuerzo de 14 días de austoaislamiento si estuvimos en contacto estrecho. Nosotros estamos ampliando la capacidad de detectar, poniendo todo el esfuerzo posible”.