Chris Evans publicó por error una foto intima

Sábado 12.09.2020 - Última actualización - 20:21

20:07

El actor, que dio vida al Capitán América, se convirtió en tendencia luego de publicar accidentalmente una foto suya desnudo.

Chris Evans publicó accidentalmente una foto suya desnudo mientras intentaba subir un video de Instagram el sábado por la tarde. Tras el momento, el actor se transformó inmediatamente en tendencia en las redes sociales, pero sus fanáticos salieron al cruce de quienes compartían las imágenes y recordaron que el intérprete ha sufrido problemas de ansiedad anteriormente.

Mientras jugaba a "Heads Up", la estrella del "Capitán América", de 39 años, compartió un video con sus 5,7 millones de seguidores sin recortar el clip, que luego reveló una galería de videos y fotos, incluyendo una con la foto de un pene erecto. Evans, quien suele compartir imágenes de su perro Dodger, entre otras cosas como campañas, etc, borró rápidamente el clip, pero simplemente era demasiado tarde, ya que las capturas de pantalla llegaron de inmediato a Twitter enviando al sitio a un frenesí con memes sobre el percance.

Sin embargo, una oleada de fanáticos salió en defensa del también director y productor estadounidense pidiendo que no continúen compartiendo las fotos de su desnudo recordando los episodios de ansiedad que Evans ha sufrido en el pasado. Mientras tanto, otros seguidores e internautas se debatieron entre seguir difundiéndola y especular con que la imagen podría no ser de él. De momento, el actor no se ha manifestado sobre el incómodo momento.

Foto: Captura de pantalla

Días atrás, Chris Evans también fue noticia luego de trascender los rumores que indican que él y la actriz Lily James estarían viviendo un romance.

Nacido en Boston, Massachusetts, Christopher Robert Evans es reconocido por su trabajo en películas como Los 4 Fantásticos (Tim Story, 2005), Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (Edgar Wright, 2010) y saltó al estrellato mundial por su interpretación del Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel desde 2011 hasta 2019.